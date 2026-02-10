美眾院通過《臺灣保護法案》 中共犯臺將被逐出金融體制

記者廖子杰／綜合報導

美國聯邦眾議院9日以395票對2票的壓倒性表決，通過《臺灣保護法案》（PROTECT Taiwan Act），要求倘若我國安全受到中共軍事行動威脅，美政府應全力將「中」方排除於國際金融體制與組織之外。

《臺灣保護法案》由共和黨籍眾議員魯卡斯（Frank Lucas）提出，法案內容表明，假如中共的相關行動對我國人民安全、社會或經濟制度造成威脅，美國應在最大可行範圍內，將「中」方代表排除於20國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）及金融穩定委員會（FSB）等國際金融體系和組織外。

廣告 廣告

魯卡斯於投票前表示，這項法案旨在向中共傳達明確訊息，即如果北京當局意圖與臺灣發生衝突，就必須準備承擔後果。他指出面對「中」方持續在南海展現侵略行為，華府應採取更具前瞻性的政策，必須展現明確決心，表明侵略行為絕不容忍；對於我國遭到進犯的回應，也應當強而有力，包含多項制裁與經濟懲罰，而將「中」排除在國際組織之外，必須成為其中一環。

同黨眾議員希爾（French Hill）則說，未來一旦美國會通知總統，宣告臺灣面臨威脅，《臺灣保護法案》便能確保中共的侵略行動將付出重大的金融與外交代價；他強調，美國必須清楚傳達：北京對臺灣的侵略行為不可、也不會被容忍，「而這項法案正是為此而立」。

《臺灣保護法案》後續將送交聯邦參議院審議，待參院同意後，便會送交白宮由總統川普簽署生效。

美國聯邦眾議院9日以壓倒性票數通過《臺灣保護法案》，接下來將送交參議院表決。（達志影像／路透社資料照片）