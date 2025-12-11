美眾院通過2026國防授權法 將撥款10億美元助台安全

美國聯邦眾議院通過「2026年國防授權法」，其中規定將撥款10億美元，資助台灣的「安全合作倡議」。

美國聯邦眾議院在當地時間10日，以壓倒性的票，通過預算規模超過9000億美元的2026年度國防授權法案，接下來將送參議院投票，希望能夠趕在今年年底前過關。（葉柏毅報導）

眾議院10日針對總額9006億美元的2026年國防授權法案投票，最後以312票比112票通過，不過有94位民主黨議員和18位共和黨議員投下反對票。

2026年度國防授權法的內容包括為美國軍人加薪，同時對烏克蘭提供軍事援助，並限制在中國大陸的美國投資等。在針對台灣部分，眾議院通過的國防授權法案，要求美國強化與台灣在無人系統、反制無人系統和海巡上的合作，並撥款10億美元，資助台灣的「安全合作倡議」。

不過，聯邦參議院原先通過的法案版本，要求美國國防部邀請我國海軍參加環太平軍演，在眾議院通過的版本，卻刪除了相關條文。由於參眾兩院版本不同，因此眾議院通過的版本，還需要送回參議院審議。