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美國眾議院於週二以微弱優勢通過一項高達700億美元的撥款法案，將用於資助移民暨海關執法局（ICE）及邊境巡邏隊。這項法案在共和黨主導下闖關成功，標誌著國會長期以來針對移民執法經費的政治僵局暫告一段落。

美國眾議院以214票對212票的些微差距，通過了這項總額達700億美元（約新台幣2.2兆元）的法案。該法案旨在為川普（Donald Trump）政府剩餘任期內的移民執法行動提供充足資金。由於投票結果幾乎完全依照黨派立場分布，這項具高度爭議的立法隨即將送往白宮，由川普簽署生效。

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此前，共和黨與民主黨針對移民官員的改革方案僵持不下，甚至導致國土安全部（DHS）在今年初陷入長達76天的部分停擺。雖然雙方在4月曾達成臨時協議，恢復部分非核心單位的運作，但本次通過的法案並未包含民主黨所要求的任何改革條款，這被視為共和黨在移民政策上的重大勝利。

參議院已於上週透過「預算協調」（reconciliation）程序，繞過民主黨的阻撓先行通過該案。這筆高達700億美元的資金將支應未來三年的移民執法需求。儘管前共和黨籍眾議員 Kevin Kiley 倒戈加入民主黨陣營投下反對票，仍無法阻止法案過關。

原文出處：美眾院通過700億美元撥款案 強化邊境執法川普移民政策獲勝

本文由AI協作，經編輯審核後發布