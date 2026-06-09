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美國眾議院週二通過700億美元撥款法案，為移民暨海關執法局（ICE）及邊境巡邏隊提供資金。共和黨透過特殊程序避開民主黨反對，法案已送交總統川普簽署，終結了國會長期的預算僵局。

美國國會針對移民執法經費的長期政治僵局終於打破。共和黨控制的眾議院週二以214票對212票的些微差距，通過了這項總額達700億美元（約新台幣2.2兆元）的法案。這筆資金將支應移民暨海關執法局（ICE）與邊境巡邏隊（Border Patrol）在川普（Donald Trump）任期剩餘時間內的運作需求。

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為了繞過參議院民主黨人的強烈反對，共和黨動用了名為「預算協調」（reconciliation）的快速審核程序。此前，兩黨因移民執法改革意見分歧，曾導致國土安全部（DHS）在今年初陷入長達76天的部分停擺。儘管民主黨人因今年1月發生執法人員槍擊平民事件，強烈要求納入改革條款，但最終仍未能與白宮達成協議。

值得注意的是，川普先前曾要求撥款10億美元用於白宮宴會廳維安，以及設立18億美元的「反武器化」基金以補償其政治盟友，這些爭議性項目一度阻礙立法進度。最終宴會廳預算被刪除，而行政部門也表示不再推動該爭議基金。法案目前已送往白宮，待川普簽署後正式生效。

原文出處：美眾院通過700億美元預算！川普邊境執法獲銀彈支援

本文由AI協作，經編輯審核後發布