美眾院通過9010億美元國防授權法 最高撥10億軍援挺台

美國眾議院週三（10日）通過近1兆美元的2026年度「國防授權法案」（NDAA），此法案除了強化歐洲安全之外，也可視為對美國總統川普（Donald Trump）近期揚言削弱歐洲盟友關係等言論的反對舉措。同時，為了防止中國可能入侵台灣，法案也將核發10億美元推進「台灣安全合作倡議」，並要求美國國防部研議與台灣建立聯合計畫。

聯邦眾議院最終以312贊成、112反對的壓倒性票數，通過預算規模高達9010億美元的「國防授權法案」，並提交參議院審議，預計下週參議院就會通過。針對歐洲方面，在川普發布被認為對俄羅斯友好的「國家安全戰略」，並揚言應重新評估美歐盟友關係後，法案加入了多項加強歐洲安全的條款，包含未來兩年向烏克蘭提供每年4億、共8億美元的軍事援助，授權實施「波羅的海安全倡議」，以及撥出1.75億美元用於支持拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞的國防，同時要求國防部將駐歐美軍人數減少到76000人以下，並禁止美軍放棄北約最高司令的頭銜。

為了對抗中國，「國防授權法案」也建立了一套對中國投資的審查程序，要求美國公民及公司在投資中國敏感技術時應向財政部報告，財政部也被賦予更大的權力來阻止相關交易，法案中還包含了「生物安全法案」，用來禁止部分中國生技公司獲得聯邦政府的資助。此外，由於擔心中國可能入侵台灣，該法案也為「台灣安全合作倡議」提供了10億美元的資金，授權美軍繼續在台進行訓練、提供資金，並要求五角大廈研議與台灣建立聯合計畫，以部署無人機和反無人機等系統。

