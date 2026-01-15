美睫店不接「40歲長輩」 網崩潰：40歲已經變長輩了？

台中西區一間美睫工作室，在社群平台發出公告：「不接40歲長輩」。（示意圖／翻攝自pexels）





到底幾歲會被稱為長輩呢？台中西區一間美睫工作室，在社群平台發出公告：「不接40歲長輩」，這句話引發網友熱烈討論。有人質疑，難道現在40歲就已經是長輩了嗎？而且還不讓40歲的人接睫毛。《EBC 東森新聞》實際找到這家美睫店，他們不回應，僅在網路發聲明，表示考量到技術條件及風險評估，才會選擇服務對象。也有人認為，店家有選擇顧客的權利，把遊戲規則講清楚，避免後續消費糾紛。

美睫師小心翼翼地夾起睫毛，快、狠、準地嫁接在顧客的原生睫毛上。美睫已經成為流行趨勢，許多愛美女孩都會做，工作室遍地開，但有業者的公告在網路上引發討論。

公告第一行字就寫著「不接待超過40歲長輩，不接同行」，引發網友炸鍋討論。現在40歲就已經是長輩了嗎？而且還不給40歲的人接睫毛。有網友表示，這態度讓人不敢恭維；還有人說：「你才長輩，你全家都長輩！」這讓1986年出生、即將40歲的網友感到無奈。

民眾：「就覺得滿奇怪的，為什麼不收40歲以上的客人？是覺得40歲以上算中高齡嗎？還是覺得只有40歲以下算年輕族群？比較願意接受這一個區塊。其實我們可以選擇我們喜歡的客人，與其事後有一堆紛爭，不如先把話講清楚，不是很好嗎？」

這間美睫工作室位於台中西區，打開社群平台，第一篇貼文內容仍寫著「不接40歲以上民眾」，但加賴打開新連結後，已改成「僅開放特定條件之客人預約」。最讓人好奇的，仍是為何做睫毛會有年齡限制。

其他美睫業者珊珊老師表示：「40歲以上的顧客，睫毛的毛量有時會比較少，如果是以店家風格來說，她可能希望客戶有所限制。隨著年紀增長，代謝會比較慢，有些毛況確實會比較不好，我能理解她的考量。每間店都有不同的風格。」

記者詢問美睫業者時，業者未回應，但他們在社群平台發出公告表示，由於服務流程、技術條件與風險評估考量，工作室保留選擇服務對象及是否承接預約的權利。「無法認同本工作室之服務方式，請選擇其他店家，彼此尊重。」

不管幾歲，每個人都有變美的權利。年齡設限的公告，也引發網友論戰，業者聲譽恐怕將受到影響。

