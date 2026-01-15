美睫店不接40歲以上"長輩" 引社群討論炸裂

中部中心 ／ 中部綜合報導

你覺得幾歲會被稱為長輩呢？台中一間美睫店，在網路社群貼出公告，不接待"40歲"以上的長輩！貼文一出，不少網友驚呼，原來40歲以上就被稱做長輩，真的難以接受，而且40歲以上才是最有消費能力的族群，怎麼會有人做生意，侷限範圍？





美睫店不接４０歲以上客人還稱長輩 網友討熱討論

美睫店公告不接受４０歲以上長輩接睫毛 公告引發大批網友討論。（圖／翻攝畫面）









女性愛美接睫毛，讓眼睛看起來更有神，但卻有店家這篇公告，不接40歲以上的長輩，也不接同行，前一天還要洗頭，貼文在網路掀起風暴式討論，其中最引關注的是，天啊！現在40已經是長輩了！"休蛋幾類"，40歲算老嗎？有網友驚訝，原來40歲已經算長輩了，也有人說40歲才是最有消費能力的一群傻傻的，不接超過40歲就算了還加長輩兩個字。但也有疑似同行來留言回，年紀大了眼皮會下垂，做起來美感差很多。

到底幾歲算長輩？網友說不管幾歲都有愛美的權利 也有民眾力挺店家。（圖／翻攝畫面）





根據了解，不接待40歲客人是該美睫店的營運考量，也有民眾力挺支持，沒有誰對誰錯，因為店家本來就可以自己先把規則說好，無法接受就別來，業者也能挑客人。只是年過40被叫長輩，或許是禮貌稱呼，但也讓人吃驚！





