美睫店公告「不接40歲以上長輩」 一票姐姐們氣炸 業者回應了

許多女生都會到美容店處理睫毛、皮膚、指甲等各種部位，希望能讓自己容光煥發。台中一家美容業者近日公告預約注意事項，其中一項規定「不接待超過40歲長輩、不接同行」，消息曝光後引發熱議，許多女生紛紛感嘆，原來現在40歲已經是長輩的年紀了，但也有不少人直言，40歲的女性經濟能力充足，相比20歲來說更是強大消費群。

原PO在Threads發文表示，有間美容業者在預約公告中載明，「不接待超過40歲長輩、不接同行」，讓他忍不住驚呼，「天啊，現在40已經是長輩了」。

對此，許多網友紛紛回應，「40歲才是強大消費群。這傻傻的⋯20後還在每款詢價，40以上根本不問價格⋯」、「40歲不正好是一個躺下來就會馬上睡著的年紀嗎？怎麼會拒收我們」、「這個人是只打算活到39歲嗎？」、「你才長輩，你全家都長輩」。

對此，業者公告，「本工作室為個人技術服務，非大型連鎖或公共服務單位。由於服務流程、技術條件與風險評估考量，工作室保留選擇服務對象及是否承接預約之權利」。

業者提到，「近期因相關討論，收到部分不理性、帶有辱罵之訊息，已完整留存紀錄。本帳號不接受任何形式的言語攻擊、謾罵或騷擾，相關行為將視情況依法處理。若無法認同本工作室之服務方式，請選擇其他合適店家，彼此尊重。感謝理解」。

