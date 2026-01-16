美睫店拒接「40歲以上長輩」網氣炸 業者：技術考量

許多女生都會到美睫店做睫毛管理。（示意圖／pexels）

許多民眾都會給專人進行睫毛管理、皮膚保養、指甲彩繪等各種美容，希望能讓自己更加亮麗。而近日有網友透露，台中一家美容業者公告的預約注意事項中，一項規定「不接待超過40歲長輩」，讓他感到相當震驚。消息曝光後引發網友熱議，許多女生紛紛感嘆，「原來40歲已經是長輩了」、「不知道40歲族群消費力很高、花錢都不手軟的嗎？」

一名網友近日在社群平台Threads發文表示，有間美容業者在預約公告中表示，「不接待超過40歲長輩、不接同行、嫁接前一天麻煩洗頭」，讓原PO忍不住驚呼，「天啊，現在40已經是長輩了」。

貼文曝光後，掀起網友們熱議，許多網友紛紛搖頭表示，「40歲才是強大消費群。這傻傻的⋯⋯20後還在每款詢價，40以上根本不問價格」、「40歲不正好是一個躺下來就會馬上睡著的年紀嗎？怎麼會拒收我們」、「這個人是只打算活到39歲嗎」、「你才長輩，你全家都長輩」、「不願意服務40歲以上應該是技術不夠好，無法承受眼界跟經驗比較豐富的姊姊們，只能騙騙妹妹們」、「很沒有禮貌耶！不知道40歲的族群消費力很高嗎？花錢都不手軟的耶」、「滑個Threads，突然發現自己變長輩了」。

另有人直喊：「所以不接受蔡依林、蕭亞軒她們去接睫毛嗎」、「孫藝珍、宋慧喬、全智賢、A-Lin、孫燕姿、梁靜茹、張惠妹也不接囉？」

對此，業者公告，「本工作室為個人技術服務，非大型連鎖或公共服務單位。由於服務流程、技術條件與風險評估考量，工作室保留選擇服務對象及是否承接預約之權利」。

業者提到，近期因相關討論，收到部分不理性、帶有辱罵之訊息，已完整留存紀錄，不接受任何形式的言語攻擊、謾罵或騷擾，相關行為將視情況依法處理；若無法認同服務方式，請選擇其他合適店家，彼此尊重。業者最後強調，「近期的討論不影響既有預約與服務品質，本工作室會依自身專業與服務條件，做出最合適的安排。」

