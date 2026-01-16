美睫店「不接40歲↑長輩」惹議！同行揭內幕：有差

生活中心／饒婉馨報導

一家美睫店近期發布的預約注意事項，因限制年齡層而被網友瘋傳熱議，該店原先在公告中明確標註「不接待超過40歲長輩」，此話一出立刻讓大眾議論紛紛，甚至認為年齡歧視。隨後店家雖緊急將「長輩」兩字刪除，僅保留「不接40歲以上」的規定，但仍無法平息外界的討論。





店家發出爭議公告後，隨即修改最新公告，刪除「長輩」二字。（圖／翻攝自 Threads、店家IG）





這間美睫工作室，在最新的注意事項中列出多項預約限制，其中最引人注目的是對顧客年齡的硬性要求。店家最初在社群平台上貼出的公告寫著「不接待超過40歲長輩」，等於將40歲劃分為長輩階級，此舉引發廣大網友討論。然而店家的最新版本公告，雖已將引起反彈的「長輩」字眼去掉，改為簡潔的「不接40歲以上」，但限制特定年齡客群的做法仍備受爭議。針對這項特殊的店規，不少同行美睫師出面分析背後可能的專業考量；隨著年齡增長，眼皮可能會出現下垂、鬆弛等狀況，在施作時的技術難度與最終呈現的美感確實與年輕族群有落差。儘管技術上存在挑戰，但多數同行認為不應明文限制年齡，因為追求美麗不分族群，只要針對個別眼型與睫毛條件給予適當建議，依然能讓高齡顧客滿意。

有同業揭背後原因，應該是怕眼皮下垂導致成果照不夠好看。（示意圖／民視新聞網）





公告曝光後，瞬間引發網友熱烈討論「天啊，40歲是長輩！那超過50還接睫毛的怎辦？老嫗嗎？真傻眼」、「天啊，現在40已經是長輩了」、「40歲不正好是一個躺下來就會馬上睡著的年紀嗎？怎麼會拒收我們」、「很沒有禮貌耶！不知道40歲的族群消費力很高嗎？花錢都不手軟的耶！」、「我是那個45歲的長輩，接睫毛都沒在問價錢，也不會廢話聊天，這麼好的客人妳不接，真的很傻」；不過也有網友表示，店家有權利選擇顧客，客人有權力挑店家，還指稱「還有一堆人說40以上消費能力才是最好的，但說真的 ，我接10個40以上的客人，只有1個消費力阿莎力，其他9個毛病很多啊～」。

