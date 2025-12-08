美知名劇作家台灣轉機沖繩時遭查出搖頭丸 當場被捕

美國知名演員與劇作家「傑瑞米．哈里斯」，在從台灣轉機抵達日本沖繩時，被查出攜帶搖頭丸，立即遭警方逮捕。

曾經演出Netflix熱門影集《艾蜜莉在巴黎》的美國劇作家「傑瑞米．哈里斯」，因為涉嫌走私搖頭丸，當時他從桃園國際機場轉機抵達沖繩那霸之後，在日本海關被攔下，當場逮捕。（葉柏毅報導）

據美國廣播公司（ABC）新聞報導，哈里斯11月16日，從台灣桃園機場飛往沖繩那霸機場，隨身手提袋裡的一個容器當中，被發現藏有0.78克的搖頭丸，當場被逮捕，哈里斯被交由豐見城警方拘留，警方向那霸地方檢察廳提交刑事訴狀，並可能起訴他。

日本警方在哈里斯的行李中，並沒有發現其他毒品，因此研判，搖頭丸可能是他個人使用，調查仍在進行中，哈里斯方面目前沒有回應。在日本，毒品走私罪名成立者，可能面臨多年監禁，根據日本的刑事程序，調查人員可在起訴前，將嫌疑人拘留最多23天，而如果被告行使緘默權或否認指控，羈押時間可能延長。

哈里斯憑藉舞台劇《奴隸遊戲》（Slave Play）一舉成名，2018年在百老匯首演，因為挑戰種族、階級及性禁忌，內容引發爭議，甚至有人發起請願要求禁止演出。《奴隸遊戲》曾經獲得東尼獎最佳戲劇提名，不過最終未能獲獎。

◆毒品引進門，全家近鬼門；珍惜生命，拒絕毒害。毒品防制諮詢專線：0800-770-885