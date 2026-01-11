美知名半導體設備大廠宣布裁員！預計關閉兩座工廠 影響人數曝

國際中心／游舒婷報導

知名半導體測試設備大廠FormFactor受進口關稅上升衝擊，導致營運成本增加，宣布將裁撤超過200名員工、關閉兩座工廠，預計受影響的職務涵蓋技術人員、工程師、管理階層、組裝人員等多種職類。

美國知名半導體大廠宣布裁員（示意圖／取自pixabay）

外媒報導，這家總部位於加州利佛摩的公司，已向加州就業發展局提交裁員通知，這波裁員計畫有兩波，1月30日關閉位於鮑德溫公園（Baldwin Park）的工廠，並裁撤113名員工；位於卡爾斯巴德（Carlsbad）的設施也將於2026年12月中旬關閉，屆時將再裁撤107人。

FormFactor主要提供半導體測試設備，儘管整體產業受惠於AI晶片需求成長與基礎建設投資增加，但在經濟不確定性升高的情況下，FormFactor仍做出裁員的決定。

FormFactor在提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中指出，此次裁員與重整「旨在更好地調整成本結構，並支援公司目標財務模型的毛利率改善」。

報導分析，近年來，不少企業因重組、關廠、關稅、景氣變化，以及人工智慧技術導入等因素而縮減人力，科技產業作為加州經濟的重要支柱，在疫情期間大量擴編後，如今面臨調整潮，加上AI工具逐漸改變工作型態，加快企業裁員的速度。

