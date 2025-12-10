美知名樂團主唱罹罕癌逝 妻子證實了
美國搖滾樂團「The Mavericks」主唱勞爾·馬洛（Raul Malo）於12月8日因癌症去世，享壽60歲，妻子證實消息了！
據外媒《onlymyhealth》報導，勞爾於本月8日去世，享年60歲，其妻子Betty在社群媒體上證實消息，稱他是她的摯愛、孩子們的父親和許多人的摯友，並表示他現在「像雄鷹一樣翱翔天際」。
勞爾於2024年6月被診斷出患有結腸癌，隨後發展為軟腦膜轉移瘤（LMD），這種罕見的併發症導致癌細胞進入大腦周圍的腦脊髓液中，並最終擴散到大腦和脊髓，由於癌細胞會透過腦脊髓液擴散，常常同時影響神經系統的多個部位，症狀包括劇烈頭痛、頸部僵硬、持續噁心、四肢無力以及視力或聽力變化等。
2025年9月勞爾的病情開始惡化，迫使他取消巡演，不過他曾分享，包括接受肝臟手術和化療的治療過程，並告誡男性一定要體檢，期間他仍不放棄和疾病奮戰。
勞爾出生於美國佛羅里達州邁阿密，在1980年代末與Paul Deakin、Robert Reynolds和Ben Peeler共同創立「The Mavericks」樂團，樂團以90年代的專輯《What a Crying Shame》一炮而紅，憑藉融合搖滾、鄉村和拉丁音樂元素的專輯贏得葛萊美獎。
勞爾也因其醇厚的嗓音、飽含情感的詮釋以及熱情幽默的個性和與粉絲的深厚情誼，贏得了全球眾多忠實歌迷，他因《Dance the Night Away》、《Here Comes the Rain》和《All You Ever Do Is Bring Me Down》等歌曲而備受推崇，即使到了60歲，勞爾仍然堅持巡迴、錄音和演出，對音樂的熱情從未消減。
