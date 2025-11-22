美知名珠寶品牌聲請破產尋買家！繼續營運不打烊
美國加州知名珠寶零售商「Lugano Diamonds & Jewelry」日前向法院聲請破產保護，並積極尋找接手買家，希望維持品牌運營並穩定資金流。Lugano官方公告，希望依據美國破產法第363條展開資產拍賣程序，幾乎出售所有資產，以實現價值最大化，並表示在此期間Lugano仍持續正常營運。
根據《PAPAPORT》報導，為協助Lugano維持營運，投資公司Enhanced Retail Funding將立即介入，協助管理日常業務，並擔任「假馬競標者」（stalking-horse bidder），為未來投標設定底價。公司預計在收到符合資格的投標後，舉行公開競標，以決定最終買家。
Lugano同時向法院申請了一筆總額達1200萬美元（約新台幣3.77億元）的債務人持有資金融資計畫，其中約1000萬美元將用於維持公司日常運作，包括支付員工薪資、福利，以及持續經營客戶方案和供應商合作關係等。公司強調，這些支出屬於破產申請後的新產生債務，需法院批准。
Lugano總部位於加州紐波特比奇，主要設計、製造並販售高級珠寶，目前在美國擁有8間實體精品店，另有一間隨著馬術巡迴賽移動的流動門市。Lugano以精緻珠寶和訂製服務著稱，是美國高端珠寶市場的知名品牌之一。
2025上半年，Lugano曾因財務問題接受內部調查，原任執行長Moti Ferder辭職，由Joshua Gaynor接任臨時執行長。此外，也有投資者對公司提出訴訟。Gaynor表示：「在破產程序進行期間，我們仍將持續為客戶提供獨特且經典的珠寶作品，無論是自用或送禮，都希望帶給大家珍貴回憶。」
