美知名脫口秀節目狂酸世新校長畢典失言 網崩潰：丟臉丟到外太空

世新大學陳清河畢典致詞失言影片登上美知名脫口秀，主持人古特菲爾德與來賓輪番討論嘲諷。（翻攝Gutfeld）

世新大學校長陳清河在5月底的碩博士畢業典禮上大談管理，卻突然語出驚人要學生「趕快結束自己，世界沒有你存在必要」，這段恐怖言論立刻引爆網路炸鍋，被罵翻根本不尊重生命。雖然校長事後火速發聲明道歉，還自請停職2個月止血，但這場鬧劇已經覆水難收，甚至還一路燒到美國福斯新聞，被熱門節目脫口秀《古特菲爾德秀》（Gutfeld!）拿出來公開嘲諷。

失言挨轟不尊重生命

世新大學校長陳清河日前在世新大學畢業典禮上，因一段關於時間與情緒管理的致詞引發社會譁然，他公開表示「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我告訴各位，趕快結束，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要」，嚴重失言遭各界砲轟缺乏生命教育，「完全不尊重生命」。

脫口秀狂酸

面對排山倒海的負評，陳清河發布5點聲明致歉，坦承致詞欠缺審慎，並主動申請停職停薪2個月，自6月8日起由副校長代理校務。然而這起失言風波卻意外紅到國外，美國熱門脫口秀《古特菲爾德秀》（Gutfeld!）轉播該片段，主持人與來賓輪番開酸，來賓不僅狠批校長語意明確「根本沒有模糊的解讀空間」，句句就是表達「你的人生應該結束」，在座的《紐約郵報》專欄評論員兼記者莫伊尼漢（Lydia Moynihan）甚至冷嘲熱諷表示看完演講後，反而對台灣的國防防衛能力感到放心，讓台灣網友直呼「真的丟臉丟到國外去！」

網友喊丟臉

節目片段傳回台灣後，隨即各大社群平台討論度直接爆表，紛紛留言嘲諷：另類台灣之光...」「很少有台灣的大學畢業演講能紅到國外的」「世新真的變成世界新聞了」「一堆人在說這是實話，根本沒意識到這些話有多可怕，放心，傳播才剛開始」

《古特菲爾德秀》很紅嗎？

美國福斯新聞台（Fox News）製播的脫口秀《古特菲爾德秀》（Gutfeld!）是美國深夜節目的收視霸主，平均每晚吸引約300萬名觀眾，在美影響力不容小覷。節目風格慣常是鮮明的右翼風格與犀利嘲諷，主持人古特菲爾德向來以幽默又辛辣的風格聞名，這次將觸角伸向台灣校園時事，再次引發廣大觀眾的討論熱潮。

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