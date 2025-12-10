美知名連鎖披薩店聲請破產 NBA球星杜蘭特曾投資！

披薩連鎖Pieology，母公司在加州申請小企業版第11章破產保護，負債至少是資產的兩倍。（圖／翻攝自Google maps）





曾獲NBA球星凱文．杜蘭特（Kevin Durant）投資、由網球名將張德培的哥哥Carl Chang創辦的美國客製化披薩連鎖Pieology，母公司The Little Brown Box Pizza近期在加州申請第11章破產保護，資產僅約10萬至50萬美元，負債卻高達100萬至1000萬美元，債務至少是資產的兩倍，債權人超過200名，包括多家房東與供應商。

根據《商業內幕》報導，Pieology的母公司選擇的是專為小企業設計的第11章程序，可在法院監督下邊營運邊重整債務。同時，負責品牌行政後勤的關係企業Kustom Partner也同步申請破產保護，其債權人名單中，還出現佛州、俄勒岡州、猶他州、夏威夷、愛達荷、喬治亞、亞利桑那等多州的稅務機關，顯示財務壓力已累積多時。

Pieology成立於2011年，主打「自己動手設計披薩」，顧客可自由搭配餅皮、醬料與配料，延伸到卡爾佐內這種「把披薩對折烤成義式餃子」的品項，被視為美國快速客製化披薩風潮的代表。根據《商業內幕》與Pieology過往新聞資料，品牌在2018年前後店數一度逼近140間；到2022年，公司發布新聞稿宣布聘請前Tim Hortons高層Shawn Thompson為執行長時，仍自稱擁有約130家門市。

如今Pieology官網只剩下將近40個據點，主要集中在加州，另有少數座落在德州、佛羅里達、夏威夷與波多黎各，顯示近年已關閉大量門市。多家美國餐飲與財經媒體指出，Pieology面臨疫情後來客不穩、租金與人工成本上升，加上同類型品牌與Domino’s（達美樂）、Pizza Hut（必勝客）等大型連鎖夾擊，營運壓力節節高升，最終走向破產重整。

根據《商業內幕》整理的法院文件指出，Pieology及其母公司選擇的小企業版第11章程序，允許企業在法院監督下邊營運邊重整債務。文件顯示 Pieology預計在破產程序期間維持營運，並可能透過重談租約、修改債務條件等方式，降低公司財務壓力並維持營運。另破產申報中也指出，公司目前無任何股東持股超過10％，代表已無明顯的大股東。

