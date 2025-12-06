美知名運動品牌執行長挑戰「地平說」 懸賞地球邊緣照片：送整間公司

美國運動服裝品牌哥倫比亞（Columbia Sportswear）76歲執行長蒂姆．博伊爾（Tim Boyle）近日在最新行銷活動中，向「地平說」（Flat Earth）信徒發出挑戰。（示意圖／翻攝自pexels）

美國運動服裝品牌哥倫比亞（Columbia Sportswear）76歲執行長蒂姆．博伊爾（Tim Boyle）近日在最新行銷活動中，向「地平說」（Flat Earth）信徒發出挑戰，聲稱只要能拍下「地球邊緣」的清晰照片，就能獲得公司的全部資產，引發外界熱議。

根據外媒報導，博伊爾身價約16億美元，哥倫比亞家族企業估值更達30億美元。這項聲明是哥倫比亞公司名為「不可能的探險」的新行銷活動的一部分，他在影片中於公司位於美國俄勒岡州的總部走動，宣稱若有人能證明地球並非球體，將把公司「連咖啡機、會議室都一起送出」，「地平論者們，你們說地球有盡頭。好，那就拍張照片給我們，整間公司就是你們的。」

廣告 廣告

不過影片中一名自稱博伊爾律師的人物隨後出現補充說明，哥倫比亞已成立一家資產約10萬美元的「The Company, LLC」，真正可供得主取得的即為該公司資產，而非整個哥倫比亞集團。

為避免地平說支持者「走捷徑」，哥倫比亞另行公布認定標準，強調投稿照片須「清楚呈現地球的物理終點」，例如無限延伸的陡峭邊緣、深不見底的虛空、直通無限遠方的雲層斷層等。

公司也特別指出，普通懸崖、道路盡頭，或將朋友改名為「地球邊緣」等方式一律不被接受。博伊爾在影片最後補充：「如果真的要去找地球邊緣，記得穿哥倫比亞的衣服，用得到。」

儘管人類自兩千多年前便已知地球為球體，並累積大量證據，包括船舶越過地平線時船身逐段消失、月食時地球投射在月球上的圓形陰影，以及太空人從太空拍攝的照片，但仍有地平說支持者認為這些證據「遭偽造」。

諾丁漢特倫特大學物理學講師伊恩．惠特克（Ian Whittaker）受訪時解釋，人類在地面上只能看到數英里遠的地平線，視野有限，因此無法直接觀察曲率，「對地球而言，人類就像球面上的微生物，只會看到看似平坦的區域。」

今年四月，SpaceX「Fram2」任務乘客拍攝的地球影像再度引起論戰，畫面中清晰呈現地球曲度，令部分網友表示「地平說信徒崩潰了」。但也有人反擊，批評影像被「曲面鏡頭」扭曲，甚至質疑「為何畫面看起來像冰河時代」。



回到原文

更多鏡報報導

男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了

報告老師：我的作業被吃掉了！ 小鹿闖教室啃食考卷畫面曝光

安置童無法就醫！機構人員氣憤：竟是父母為「普發1萬元」註銷健保卡