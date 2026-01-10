美知名預測平台曝「鄭習會可能性下降」！徐嶔煌揭「背後原因」！

論壇中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文一上任，停辦近10年的國共論壇傳出1月底將重啟，再加上藍白連擋7次國防預算，疑似就是為了替3月的「鄭習會」鋪路。不過鄭麗文真的能夠順利和中國國家主席習近平見面嗎？財經專家徐嶔煌在《頭家來開講》節目上指出，「美國預測鄭習會可能性降低」。

徐嶔煌表示，鄭習會到底會發生不會發生？「美國有一個非常有名的預測未來的交易所叫Polymarket，裡面對於鄭習會的預測從12月份的40%降到現在只剩下20%」，因為即便習近平跟鄭麗文這時間雙方都有意願想要見面，但是客觀態勢上對習近平來講還有很多壓力，沒有釐清美國在對委內瑞拉動武的意圖、沒有釐清美國現在新的國際局勢要做什麼，甚至沒搞清楚美國為什麼要把國防預算增加到1.5兆美金的時候，習近平貿然去見鄭麗文恐怕會引爆很多變數，這不見得是中共想要的。

美國接連祭出鐵拳，對中國來說壓力也不小，恐怕也將成為鄭習會的變數。

原文出處：美國連番鐵拳「中國壓力大」？徐嶔煌揭Polymarket預測「鄭習會可能性下降」

