美知會北約 若烏不簽和平協議未來只會更糟

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美烏準備就美方提出的烏俄和平計畫進行磋商之際，英國《衛報》22日披露，美國陸軍部長德里斯科已向北約盟國大使表示，預計將在未來幾天內迫使烏克蘭總統澤倫斯基接受該計畫，並威脅如果不簽署，未來將面臨更糟糕的協議。

據了解，德里斯科(Dan Driscol)21日在基輔與澤倫斯基會面後，緊接著與北大西洋公約組織(NATO)各國大使舉行會議通報情況。一位在場人士透露，德里斯科告訴他們，「沒有完美的協議，但必須儘快達成」。

廣告 廣告

德里斯科與眾大使的會談氣氛沉重，幾位歐洲大使質疑川普28點和平計畫的內容，以及美國為何在沒有告知盟友的情況下與俄國進行談判。知情人士直言，「那是一場噩夢般的會面，(美方)又是那套『你沒有底牌』的論調」。川普2月在白宮會見澤倫斯基時，即曾表明澤倫斯基已無牌可打。

川普目前提出的計畫包含多項基輔可能無法接受的條款，包括要求烏克蘭放棄俄國佔領的領土，以及放棄基輔目前仍控制的其他領土，還暗示將對衝突期間俄國犯下的所有戰爭罪行實施大赦。

然而，遭到西方質疑的川普22日表示，該計畫並非他的最終方案，但他「無論如何」都希望衝突能夠停止。

美國副總統范斯的密友德里斯科拒絕透露擺在檯面上的方案，是否與先前媒體公布的28點計畫相符。知情人士指出，德里斯科僅隱晦表示，「有些事情很重要，有些只是表面功夫——我們主要關注的是真正重要的部分」。

德里斯科還說，「川普總統現在就想要和平。參與決策的人愈多，就愈難處理」。

美國駐基輔臨時代辦戴維斯(Julie Davis)也出席這場會議。她告訴其他歐洲大使，儘管計劃條款對烏克蘭十分苛刻，但烏克蘭別無選擇，只能接受，否則未來情況會更糟，「協議不會更好，只會更壞」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

澤倫斯基暗示「恐失去美國盟友」！川普嗆：若不滿就繼續打仗

川普施壓烏克蘭 27日前簽和平方案 不會背叛烏國 澤倫斯基將提替代方案

強推和平計畫逼烏克蘭讓步 川普：並非最終方案

不挺烏俄和平方案 共和黨議員痛批「獎賞」俄羅斯大屠殺

