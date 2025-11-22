美研擬放行輝達H200銷中 國安鷹派憂恐提升北京軍力
[Newtalk新聞] 美中關係自川習上月於釜山後逐漸回暖，而最新動向顯示，美國可能在敏感的先進AI晶片議題上出現政策調整。多名知情人士透露，川普政府正評估是否允許輝達（Nvidia）向中國銷售高階 H200 人工智慧（AI）晶片，此舉若成真，將代表美國對中國科技出口管制出現重大鬆動。
根據彭博與路透報導，負責出口管制的美國商務部已開始討論是否調整現行禁止H200輸中的政策，但尚未作出最終決定，且「隨時可能有變化」。白宮官員雖拒絕具體評論，但重申政府會確保美國科技領導地位，同時維護國家安全。知情人士指出，川普團隊近期已有內部討論H200是否能輸往中國，但目前仍屬初步階段，未必會發放許可。
輝達雖未回應審查細節，但坦言現行規範讓該公司無法在中國推出具競爭力的AI資料中心晶片，使龐大市場被他國快速崛起的對手瓜分。執行長黃仁勳近月更積極遊說華府，希望能放寬限制。他也於本週出席白宮活動，與沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼同場，引起外界關注其與川普政府的互動。
H200為兩年前發表的高階AI晶片，具備更大容量的高頻寬記憶體（HBM），效能遠優於前一代H100。外界估算，H200的表現約為目前美國唯一允許出口至中國的輝達H20的兩倍，因此若開放銷中，被視為美國對中國科技政策上的重大讓步。
不過此舉已引起華府強硬派憂慮，多名國安與軍事人士警告，強大AI晶片若流入中國，可能加速北京在軍事、監控與AI領域的發展，這正是拜登政府先前限制AI晶片出口的原因。
