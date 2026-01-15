美研發「標6」新型火箭發動機 延伸射程

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」11日報導，美國海軍宣布授予諾斯洛普格魯曼公司合約，以開發供「標準6型」（SM-6）防空飛彈使用的新型火箭發動機，進一步延伸「標6」飛彈射程，同時提升對極音速目標的攔截能力。

報導指出，該合約價值9430萬美元（約新臺幣29.7億元），內容涵蓋設計新型直徑21吋（約53.3公分）第二級火箭發動機，以及60具發動機的初期低量生產（LRIP）需求。顯示美海軍正加速將新技術從實驗轉向實際應用。新型發動機的核心設計目標，是使「標6」飛彈在維持與現役Mk 41 垂直發射系統（VLS）相容性的前提下，透過強化發動機性能大幅提升飛彈的末段飛行動能，預期未來將應用於「標6」Block IB構型。

報導分析，目前「標6」飛彈採用21吋的第一級火箭助推器，搭配用於續航的13.5吋第二級火箭發動機。由於受到第二級火箭發動機尺寸限制，在提升飛彈飛行表現上面臨瓶頸。透過增大體積的新發動機、改良推進藥柱形狀，使其能裝填更多推進劑，讓飛彈具備充足的終端動能，攔截極音速滑翔載具（HGV）等高機動目標。

美國海軍與飛彈防禦局（MDA）一致認為，提升現有飛彈性能是構建多層次防禦架構的當務之急。海軍更期望新型發動機能成為模組化升級套件，未來不排除橫向整合至其他飛彈。諾格公司亦表示，自2018年以來持續投資擴充產能，以緩解供應瓶頸，確保飛彈產能足以應對未來的高強度衝突。

美國海軍授予諾格合約，開發「標6」飛彈新型發動機，以延伸射程。圖為從勃克級驅逐艦上發射的「標6」飛彈。（取自DVIDS網站）

諾格公司已於2024年完成新型21吋第二級火箭發動機的「靜態點火測試」（static-fire test）。（取自諾格公司網站）