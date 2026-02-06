美研究揭示隱形心血管風險 「財務壓力」恐加速心臟老化

【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】一項最新研究指出，日常生活長期承受經濟壓力，對心臟健康的傷害，可能不亞於高血壓、糖尿病等傳統心血管疾病風險因子。美國喬治華盛頓大學公共衛生學院客座教授、急診科溫麟衍（Leana Wen）醫師分析研究後表示，慢性壓力會使體內壓力荷爾蒙升高，財務狀況也與日常的飲食、就醫選擇等有關，長期下來可能影響心臟健康，建議在評估患者健康狀況時，也應將患者的財務狀況適度納入考量。

大型研究分析28萬人資料 「心血管年齡」與實際年齡有何不同？

根據CNN報導，這項刊登於《梅約診所學報》（Mayo Clinic Proceedings）的研究分析超過28萬名成年人的資料，團隊透過問卷了解受試者的社會與經濟狀況，並為他們安排完整的心血管健康檢查。

與過去多關注「是否罹患心臟病」不同，研究團隊此次聚焦於「心血管年齡」（cardiovascular age）概念，以評估心臟與血管的老化程度，是否符合其實際年齡。溫麟衍醫師說明，測量心臟老化程度，指的是評估心血管系統結構和功能上的變化，包括血管硬化、心肌功能改變以及心血管系統反應能力下降等，而這些變化可能增加罹患心臟病的風險。

研究揭經濟壓力較大者心臟老化快 醫推測與這點有關

溫麟衍醫師分析，研究結果顯示，長期面臨財務困難的人，其心血管老化程度明顯較嚴重，即使已考慮高血壓、糖尿病、吸菸等傳統風險因子後，關聯仍然存在。也就是說，同樣年齡、健康狀況相近的兩個人，若其中一人承受較大的經濟壓力，其心臟可能比另一人更早出現老化現象。雖然研究尚未能證明財務壓力直接導致心臟加速衰老，但已顯示經濟負擔不只影響心理健康，也與心血管健康之間存在密切關聯。

她解釋，慢性壓力會使體內壓力荷爾蒙如皮質醇、腎上腺素等持續升高，影響血壓、心跳、發炎反應與新陳代謝，長期下來可能加劇對心臟與血管的損耗，與老化或慢性疾病帶來的影響相似。

財務壓力短期難解 心血管風險受多重因素影響

財務壓力包括支付帳單、房租、醫療費用、負債及家庭支出等，溫麟衍醫師也提到，這些狀況多數在短時間內難以改善，容易造成長期的焦慮。同時在承擔財務壓力的狀況下，睡眠可能受干擾、飲食選擇受限制，也可能影響就醫，進一步放大心血管疾病風險。溫麟衍醫師也強調，心血管風險受到多重因素影響，因此經濟壓力較大不代表一定會罹患心臟病。

醫：健康評估納入財務狀況 或可助患者服從醫囑

這項研究的意義在於，財務壓力對心臟老化的影響程度，可能與其他風險因子相當，溫麟衍醫師建議，醫師在評估患者健康狀況時，也應將適度關心患者的財務壓力。雖然醫療人員無法直接解決患者的經濟問題，但可協助銜接其他社會資源，或調整治療方案以減輕負擔，同時留意壓力是否會影響患者對用藥和生活型態調整的依從性。

在個人方面，溫麟衍醫師表示，維持規律運動、均衡飲食、控制體重、不吸菸，以及控制三高，都能幫助守護心臟健康。此外，充足睡眠、正念練習與社交活動等，也有助於緩解慢性壓力，進而改善健康狀況。

