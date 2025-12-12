美研究開發「分子開關」 破壞癌細胞生長控制中心阻止其成長

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，在易位性腎細胞癌(tRCC)中核糖核酸(RNA)會建構出液滴狀中心結構，這些結構在腫瘤細胞內部充當生長控制中心。研究團隊透過設計1個分子開關來溶解這些中心結構，成功完全阻止癌細胞生長。此研究發表在《自然通訊》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，德州農工大學健康科學中心的研究人員發現，傳遞遺傳訊息的RNA在tRCC癌細胞內部可被「重新利用」，在其細胞核內形成液態的滴狀樞紐。這些樞紐作為控制點，令癌細胞生長相關基因活躍。

廣告 廣告

研究團隊觀察到此過程後，開發出1種基於奈米抗體的化學遺傳學工具，可作為精確的分子開關。該開關能夠按照需求解離這些樞紐，從而有效抑制癌細胞的擴散。

此分子開關成功阻止體外培養的癌細胞和小鼠模型中的腫瘤生長。研究團隊表示，目前tRCC的有效治療選擇非常有限，而此研究提供全新的抗癌角度，為更精準、毒性更小的療法打開大門。

tRCC約佔兒童和青少年腎癌的30%，由TFE3癌基因融合引起，這種融合是由於染色體在錯誤的位置交換和融合而形成。此研究不僅顯示tRCC如何建構其生長機制，也展示1種破壞該機制的實用方法。

研究團隊強調，此研究凸顯了基礎科學的力量，也為面臨末期的年輕患者帶來新希望。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》余天驚曝「割除攝護腺」 醫警：骨骼疼痛、腰背疼痛要小心

健康網》急診醫師告誡 飛機上千萬不要做的2件事

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

健康網》網紅馮提莫癌症復發轉移 醫：甲狀腺癌手術切除後預後不錯

