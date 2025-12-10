美研究：男性長期「超量攝取」B群 肺癌風險增4倍

美國一項大規模研究發現，男性若長期攝取超高劑量維生素B6或B12，肺癌發生風險將明顯提升，其中吸菸者的風險更為顯著，高劑量B12可能使罹癌機率增加至4倍。

美國一項大規模研究發現，男性若長期攝取超高劑量維生素B6或B12，肺癌發生風險將明顯提升。（示意圖／Pixabay）

該研究由《臨床腫瘤學期刊》於2017年發表，研究團隊針對美國超過7.7萬名年齡介於50至76歲的成年人進行約6年的追蹤調查，詳細分析其B群補充劑的使用狀況。結果顯示，長期攝取遠超過每日建議攝取量的維生素B6或B12的男性，出現肺癌的機率會大幅上升。

研究特別指出，在有吸菸習慣的男性族群中，這項風險更加突出。數據顯示，高劑量維生素B6可能讓吸菸者的罹癌機率提高至一般人的3倍，而高劑量維生素B12的風險更高，可能增加至4倍之多。

不過，這項研究結果發表後也在醫學界引發廣泛討論。2019年多篇綜合分析文獻指出，雖然確實有部分研究觀察到高劑量B6、B12與肺癌風險上升存在相關性，但現有證據仍不足以確立兩者間的直接因果關係，目前僅能將其視為統計上的關聯性，不應解讀為補充B群會直接引發癌症。

研究特別指出，在有吸菸習慣的男性族群中，這項風險更加突出。（圖／Photo AC）

後續多項文獻研究也強調，相關風險主要集中在長期攝取「超高劑量」的特定族群，透過一般均衡飲食或市售綜合維他命中常見劑量的B群補充，並未觀察到相同的風險現象。

醫學專家提醒，日常營養攝取應以均衡飲食為基礎，保健品應僅作為輔助營養來源，民眾應避免長期過量攝取任何營養補充劑。同時，戒除吸菸習慣並改善整體生活型態，仍是降低肺癌及其他健康風險的最重要關鍵。

《中天關心您｜吸菸有害健康！》

