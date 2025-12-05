美研究：ChatGPT能左右選民投票行為 比政治廣告效果更好
根據週四（12/4）刊登的最新科學研究，美國研究團隊在各國大選之前，測試ChatGPT等AI聊天機器人，讓它與選民進行互動，並試圖影響選民的投票行為，結果顯示，聊天機器人不僅成功說服部分選民，投票給特定候選人，而且說服效果比政治廣告更好。
本月4日，美國康乃爾大學資訊科學系所教授蘭德（David G. Rand）的研究團隊，在科學期刊《自然》（Nature）刊登一篇研究，顯示科技發展對政治局勢的影響，研究人員在美國、加拿大與波蘭大選之前，設計了支持特定候選人的AI聊天機器人，並讓選民與聊天機器人互動，該研究使用的模型包括：OpenAI GPT-4.1、DeepSeek V3-0324、Meta Llama4-Maverick、多智能體系統（MAS）等。
在這項研究當中，選民與聊天機器人隨機配對，聊天機器人被設定的任務為「讓選民投票給你支持的候選人」。在2024年的美國總統選舉，共和黨的川普（Donald Trump）對上民主黨的賀錦麗（Kamala Harris），不論是支持川普的聊天機器人，還是支持賀錦麗的聊天機器人，在與選民對話後，均讓選民提升特定候選人的好感度，平均上升2.88分。
2016年美國大選，當時對於政治廣告影響力的分析顯示，當共和黨支持者看到民主黨的廣告，對民主黨的印象僅增加0.98分，如果是民主黨支持者看到共和黨的廣告，更出現反效果，下降0.65分。研究團隊認為，比起政治廣告，與AI聊天機器人對話，更能說服選民改變投票行為。
該研究指出，AI聊天機器人成功說服選民的關鍵，在於它較少使用「煽動情緒」的語句，而是提出「事實與證據」，不過同一份研究進行事實查核後，發現AI聊天機器人在對話中提出的證據，有不少是不實資訊，這顯示AI也可能將現實中出現過的錯誤資訊學習下來，並提供給使用者。
