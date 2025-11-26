美示警俄「中」太空威脅 深化與日合作

記者賴名倫／綜合報導

「日本放送協會」（NHK）26日報導，美國駐日本太空軍（USSPACEFOR-JPN）指揮官勞頓上校，在該單位成軍屆滿週年前夕，公開示警俄「中」太空競爭意圖與日俱增，重申美日同盟將持續深化合作並提升太空監測能量，加強肆應潛在擴張威脅。

日衛星搭載美感測器 合作監控

去年12月成軍的美國駐日太空軍，在成立屆滿週年前夕，邀請日本航空自衛隊宇宙作戰群幹部，參與在橫田基地的慶祝與交流活動。勞頓接受日媒專訪時，說明單位使命與未來展望。他表示，各國太空領域活動近年日益活躍，不僅發射衛星數量大幅成長，俄國與中共更銳意打造攻擊能力，已對西方國家太空資產構成嚴峻威脅，因此美國決心與盟邦合作，持續提升監控與防衛能量。

勞頓以日本2月發射H3運載火箭5號機，將「準天頂衛星系統」6號機部署至地球同步軌道為例，指出該衛星配備有美軍託管酬載感測器，可將監測數據傳送至美太空軍監測網路，並可望在後續任務中繼續採用同等配置，拓展雙邊太空覺知能量。

日太空資產 納協防範圍

報導說，美日同盟2023年已達成共識，將日本太空資產納入《美日安保條約》第5條適用的協防範圍，對此，宇宙作戰群指揮官石井浩之一等空佐（位階同空軍上校）強調，自衛隊未來將持續精進太空防衛能力，並與美太空軍擴大推動聯合演訓，攜手嚇阻區域對手蠢動。

美國駐日本太空軍宣示，將積極強化美日合作，應對潛在威脅。圖為2月進入軌道、配備美軍感測器的日本「準天頂衛星系統」6號機。（取自三菱電機集團網站）

日本2月發射H3火箭，將「準天頂衛星系統」6號機送上軌道，強化美日太空領域合作。（達志影像／美聯社資料照片）