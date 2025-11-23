美社群使用率YouTube臉書仍稱霸 IG、TikTok持續上升
美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）近日公布2025年美國成年人社群平台使用調查。結果顯示，雖然社群媒體在美國仍面臨內容審查、對青少年影響等爭議，但各大平台使用率依舊居高不下，其中 YouTube 與 Facebook（臉書）持續蟬聯最受歡迎平台，而 Instagram、TikTok、WhatsApp 與 Reddit 則呈現成長趨勢。
調查指出，高達 84% 的美國成年人表示會使用 YouTube，繼續穩居全美最廣泛使用的社群平台；Facebook 以 71% 居次；Instagram 則有 50% 成人使用，是僅次於 YouTube 與 Facebook、第三個突破五成使用率的平台。
其他平台中，TikTok、Instagram、WhatsApp與Reddit是近年成長最快的平台。TikTok從2021年的 21%上升至今年的 37%；WhatsApp 使用率 32%，Reddit 26%。此外，新興平台 Threads、Bluesky、Truth Social 目前僅約一成或更少的成年人使用。
皮尤指出，年齡差異依舊是社群使用最大的分歧來源。18 到 29 歲的年輕人對多數平台的使用率都遠高於其他年齡層。Instagram 年輕成人的使用率高達 80%，TikTok每天約有50%使用；YouTube、Facebook 雖然各年齡層皆有過半使用，但 YouTube 在年輕人中仍最熱門，而 Facebook 則以 30 至 49 歲族群使用率最高，達 80%。
除了年齡外，其他族群也呈現不同使用習慣，包含女性較常使用 Facebook、Instagram、TikTok，男性則較常使用 X 和 Reddit；白人使用 Instagram、TikTok、WhatsApp 的比例低於西語裔、黑人與亞裔；而高學歷者更常使用 Reddit、WhatsApp、Instagram，TikTok 則在教育程度較低者中更受歡迎。
看更多 CTWANT 文章
日本傳遊客變少、住宿降價「一票人取消重訂」 林氏璧曝真實狀況
整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄 兄弟爽賺近3億
小情侶為鹹酥雞分手引熱議！業者搶推「365拜金套餐」 誇口：一定讓你吃不完！
其他人也在看
美國社群YouTube臉書最普及 年輕人愛TikTok與IG
（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）最新調查顯示，YouTube與臉書（Facebook）仍是美國最普及的社群平台，跨越各年齡層；但年輕族群中，TikTok與Instagram使用率更高，呈現世代差異。中央社 ・ 6 小時前
AI泡沫、大盤雪崩 法人看AI族群中長期成長動能不變
台股上周五（21日）大跌991點，創歷史第六大跌點，大盤雪崩嚇壞不少投資人，不過，法人認為，最新消息是12月還可能再次降息，美股也跟著反彈，儘管短期可能因估值偏高而出現震盪，但中長期AI投資需求未變，相關族群仍有望維持成長動能，且AI泡沫風險仍低。自由時報 ・ 4 小時前
《國際產業》Gemini 3助攻 Alphabet市值超車微軟
【時報-台北電】受惠於Google新款的Gemini 3模型佳評如潮，其母公司Alphabet股價過去一周表現亮眼，21日收盤股價更續漲至299.65美元的紀錄新高、也讓市值因此暴增至3.62兆美元、超車微軟，搶下全球市值第三大寶座。根據市場數據顯示，這是自2018年8月30日以來，Alphabet收盤市值首次超越微軟。 至於微軟當天股價則收黑1.32％，以472.12美元作收，市值為3.51兆美元。 近來受AI泡沫疑慮升高導致多數科技股慘遭拋售之際，Alphabet卻幾乎毫髮無傷，最大原因來自第三季獲利超出預期及所推出的Gemini新模型與圖像生成工具Nano Banana令人驚豔，甚至讓ChatGPT地位受到威脅。 據路透報導，Alphabet強勢崛起，主要為它的Gemini 3模型大獲好評，提振投資者對於該公司得以在不斷變化的AI生成格局中，搶下一席之地的信心。Robert W. Baird & Co.分析師Colin Sebastian在報告中寫道：「Gemini 3是GPT-5本該有的樣子嗎？」他引述市場對最新版本的「熱烈好評」，「除有利於搜尋互動與營利，Google還結合即時報資訊 ・ 5 小時前
陸鋰電業瘋擴產 恐產能過剩
市場需求強勁及看好未來發展背景，大陸新能源電池產業鏈企業今年積極擴產。據高工產業研究院（GGII）統計，今年前八月，大陸鋰電產業新簽約、開工擴產項目共183項，總投資約人民幣（下同）4,000億元。不過企業積極擴張也引發市場擔憂，是否會引發下一輪的產能過剩。工商時報 ・ 10 小時前
星座理財(11月24日～11月28日)－獅子座（7月23日～8月23日）放下執著 聚焦工作
心想事成是幸福的，只不過磁場不理想的時候，心想事成最容易與莫非定律相結合。放下心，將會是獅子們本周的趨吉避凶策略。放下事業的執著，放下預設立場。建議將生活焦點擺放在工作上，這裡指的是默默耕耘的工作狀態。投資求財，階段性調節節奏宜持續。幸運物與色彩：虎眼石與金黃。幸運數字：6、4、7、9及其組合。工商時報 ・ 10 小時前
人事異動站 11月14日至11月20日
永崴投資控股總經理胡惠森卸任，由郭台強暫代。工商時報 ・ 10 小時前
用 Nano Banana Pro 怕不夠 Credit？Lovart AI 舉行「Banana-On-Us Weekend」任你用
Lovart AI 今星期六日舉行活動，可以免費無限量地使用 Nano Banana Pro，滿足生成圖片的需求。Yahoo Tech ・ 1 天前
《各報要聞》比特幣續摔 摜破8.1萬美元
【時報-台北電】全球最大加密貨幣比特幣跌跌不休，21日跌破81,000美元關卡，降至七個月新低。本月迄今比特幣累計重挫逾20％，朝2022年6月以來最大月線跌幅方向前進，拖累整體加密幣市值跌破3兆美元。 投資人擔心科技類股估值過高，加上美國聯準會（Fed）降息不確定性，加密貨幣引領風險性資產下殺，比特幣一度失守81,000美元大關。根據CoinDesk報價，比特幣21日挫低至80,553美元。全球第二大加密幣以太幣同步下挫，降至四月新低，跌幅一度深達8％。 22日比特幣止跌回穩，過去24小時上漲0.57％，升至83,711.66美元。以太幣持續軟腳，下跌0.28％，報2,718.96美元。 根據CoinGecko數據，整體加密貨幣市場總市值21日跌破3兆美元，降至2.95兆美元，此為4月以來首次低於3兆美元大關。 加密幣急跌再次引來爆倉（liquidation）潮，也就是強制平倉。根據CoinGlass數據顯示，過去24小時內有將近20億美元的槓桿部位被強制平倉，創下史上單日最大規模紀錄。 比特幣近月遭遇亂流，11月迄今累計大跌約25％，有可能創下2022年6月以來最大單月跌幅，當時加時報資訊 ・ 5 小時前
《社會》周二起「斷崖式降溫」 低溫探14度 連凍4天
【時報-台北電】今天東北季風減弱，各地除清晨偏涼外，白天高溫可達27至30度，水氣也明顯減少，不過明（24日）傍晚東北季風將再度增強，北部轉涼有雨，至周五（28日）為止東北季風持續籠罩，各地低溫只剩下14度；氣象專家林得恩提醒，下一波冷空氣的威力有感，周二（25日）起將會「斷崖式降溫」，低溫僅剩14度，南部也會跌破20度。 氣象署表示，今天東北季風減弱，各地清晨低溫僅16至20度，白天高溫更會回到27至30度，水氣也會明顯減少，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。 氣象署指出，明天傍晚東北季風開始增強，北部、宜蘭轉涼有雨，至周五（28日）為止東北季風持續籠罩，各地低溫只剩下14度，這波冷空氣要一直到周六（29日）才會趨緩。 林得恩表示，雖然今天全台都是好天氣，但卻無法持續太久，周二（25日）起全台會「斷崖式降溫」，北部、東北部大致上呈現先濕後乾的天氣型態，南部低溫也會降到20度以下，提醒民眾注意劇烈溫度變化。（新聞來源：中時新聞網 黃朝郁）時報資訊 ・ 5 小時前
金馬62星光 李千娜優雅現身紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外廣場盛大展開，演員李千娜隨電影「恨女的逆襲」劇組一起走紅毯，米色抹胸禮服優雅動人。中央社 ・ 19 小時前
金控法說本周開跑！ 市場聚焦議題一次看
國內壽險業將於2026年接軌IFRS 17與ICS新制，法人關注包括累計合約服務邊際（CSM）餘額、每年新增CSM目標、預估接軌後的CSM釋出（CSM release）成長率以及評估ICS過渡措施後的ICS比率水準等。法說會率先登場的富邦金今年獲利持續領先同業，10月稅後純益179.2億元、年增約97％...CTWANT ・ 5 小時前
府城大東門、大南門修復開工
記者翁順利∕台南報導 國定古蹟台灣府城大東門、大南門修復工程於二十二日正式動土開工，…中華日報 ・ 16 小時前
走出身體殘疾桎梏 "台灣超人"看見生命力
慈濟高雄實業家與獅子會共善，今天以包場方式在高雄靜思堂講經堂，播放《台灣超人》紀錄片，期盼民眾看見身障者突破逆境、不放棄的力量，由感動化為同理心，人人都能超越自我、造福他人。生命小鬥士 孫翊倫：「...大愛電視 ・ 7 小時前
拜台積電之賜 桃機攜手日阿蘇熊本機場合作推快閃台灣行程
繼今年8月在桃機舉辦熊本熊特展及見面會獲得旅客熱烈迴響後，桃園機場在22日至24日結合交通部觀光署、國籍航空公司及機場免稅店業者，前往日本阿蘇熊本機場辦理大型觀光推廣活動，進一步拓展台日雙邊交流，並力推短天期的「快閃台灣」行程，且傳遞「每一次都有新發現」訊息，盼吸引日本旅客體驗來台觀光魅力。中時財經即時 ・ 4 小時前
日職》背號「73」號 林安可正式投身西武獅
繼日本媒體昨深夜報導西武隊正式簽下林安可之後，稍早西武隊官方也正式宣告與林安可締結合約，林安可正式從統一獅隊離開展開旅日生涯。西武隊官方公布林安可新背號為「73」號。西武球團本部長廣池浩司表示，林安可曾在台灣拿下全壘打王和打點王、擔任國家隊中心打者，「願意為了適應更高水準的投手而不惜努力，這樣的態度自由時報 ・ 1 天前
田徑／田協教練到美研習 這句話有感：把每一次練習都當成為自己負責
運動部114年度補助中華民國田徑協會辦理國外培育田徑教練人才計畫，田協教練委員會遴選出12位優秀教練，由田徑協會副秘書長邱為榮領銜，學員有陳九州、張耀仁、乃慧芳、呂景義、林淑惠、杜茂生、胡文瑜、...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前
《各報要聞》16檔投信逆勢買 搶反彈
【時報-台北電】第四季以來，投信業者總計雖賣超台股高達596.35億元，但檢視主動式台股基金10月底持股，包括富邦金、京元電子、鈊象、臻鼎-KY等16檔個股，11月以來仍持續獲得投信買進，且上周台股重挫過程中，加碼力道仍不減反增，後市表現值得關注。 統一投顧董事長黎方國預期，台股接下來將會呈現大箱型區間整理格局，由於前一波創高期間，融資增加過快，然台股從月初高點以來的修正幅度較大，因此每當反彈，就會遇到較重的套牢賣壓，預估需整理至12月10日的台積電營收公布，以及聯準會FOMC會議之後，才有望出現轉折。在整理格局中，建議採取買黑不買紅的方式應對，至於年底前盤勢，預估將轉由內資的作帳與作夢行情帶動，並以個股表現為主。 據CMoney統計，投信第三季賣超高達953.03億元、第四季以來迄今再持續賣超596.35億元。但若進一步檢視共同基金10月的持股資料，10月底仍保持在基金前十大持股中，且11月以來、近5日皆持續獲得投信買進的前16檔標的，依買超金額排序分別為富邦金、京元電子、鈊象、臻鼎-KY、台燿、台光電、健策、貿聯-KY、金像電、AES-KY、金居、創意、光聖、緯穎、統一超、國巨*等時報資訊 ・ 5 小時前
《金融股》中信金 周KD向上交叉
【時報-台北電】中信金（2891）10月稅後純益65.84億元、年增38.9％創下史上同期新高、前10月稅後純益673.43億元、年增6.2％，累計獲利金額亦為歷年同期最高，累計每股稅後純益（EPS）為3.4元。中信金指出，能創新高主因核心子公司中信銀行獲利動能良好，10月稅後純益47.35億元、年增5.3％，前10月稅後純益467.92億元、年增14.8％。 中信金21日收在43.4元，本周上漲1.64％，近五日三大法人合計買超15,224張，其中，外資買超50,126張、投信賣超48,839張、自營商買超13,937張，周KD與日KD均出現向上交叉。(新聞來源 : 工商時報一魏喬怡)時報資訊 ・ 4 小時前
金馬62》李千娜41歲生日走金馬紅毯 貼心替新人整理裙襬被讚爆
第62屆金馬獎於今（22日）晚在台北流行音樂中心登場，《恨女的逆襲》劇組盛裝亮相。恰逢41歲生日的李千娜也一同走上星光紅毯，並把生日願望獻給劇中新人林怡婷，希望她能抱回「最佳新演員獎」。李千娜甚至貼心蹲下替林怡婷整理裙襬，溫柔舉動獲得網友大讚。中時新聞網 ・ 17 小時前
《水泥股》亞泥 法人逢低承接
【時報-台北電】亞泥（1102）進入產業傳統旺季，外資及法人看好第四季營運表現，逢低承接，上周股價表現抗跌，21日收盤37.4元，持穩在所有短均線之上。短期周線、季線趨勢走穩維持微揚，月線趨勢仍持續走高，9日KD值趨線仍高檔交叉走平。量能小幅增溫，短線上多頭仍居上風。短期在大盤下跌下，股價可望在36～37.5元區間整理後取量再攻。 國內市場雖受房地產影響，水泥銷量仍較去年同期呈現穩步回升；而大陸市場在需求降幅有望收斂、生產成本下滑下，預期全年應有獲利可期。整體來看，兩岸市場環境比去年同期好，本業應有成長空間。(新聞來源 : 工商時報一袁延壽)時報資訊 ・ 4 小時前