美社群使用率YouTube臉書仍稱霸 IG、TikTok持續上升

美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）近日公布2025年美國成年人社群平台使用調查。結果顯示，雖然社群媒體在美國仍面臨內容審查、對青少年影響等爭議，但各大平台使用率依舊居高不下，其中 YouTube 與 Facebook（臉書）持續蟬聯最受歡迎平台，而 Instagram、TikTok、WhatsApp 與 Reddit 則呈現成長趨勢。

調查指出，高達 84% 的美國成年人表示會使用 YouTube，繼續穩居全美最廣泛使用的社群平台；Facebook 以 71% 居次；Instagram 則有 50% 成人使用，是僅次於 YouTube 與 Facebook、第三個突破五成使用率的平台。

其他平台中，TikTok、Instagram、WhatsApp與Reddit是近年成長最快的平台。TikTok從2021年的 21%上升至今年的 37%；WhatsApp 使用率 32%，Reddit 26%。此外，新興平台 Threads、Bluesky、Truth Social 目前僅約一成或更少的成年人使用。

皮尤指出，年齡差異依舊是社群使用最大的分歧來源。18 到 29 歲的年輕人對多數平台的使用率都遠高於其他年齡層。Instagram 年輕成人的使用率高達 80%，TikTok每天約有50%使用；YouTube、Facebook 雖然各年齡層皆有過半使用，但 YouTube 在年輕人中仍最熱門，而 Facebook 則以 30 至 49 歲族群使用率最高，達 80%。

除了年齡外，其他族群也呈現不同使用習慣，包含女性較常使用 Facebook、Instagram、TikTok，男性則較常使用 X 和 Reddit；白人使用 Instagram、TikTok、WhatsApp 的比例低於西語裔、黑人與亞裔；而高學歷者更常使用 Reddit、WhatsApp、Instagram，TikTok 則在教育程度較低者中更受歡迎。

