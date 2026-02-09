美祝賀高市早苗率自民黨勝選 川普：很榮幸替高市背書

日本首相高市早苗8日在眾議院改選中，帶領自民黨單獨取得超過三分之二絕對優勢的席次，日本NHK表示，這是日本戰後首次有政黨取得如此壓倒性勝利。

選前就曾公開替高市背書的美國總統川普，8日再度發文祝賀高市，川普稱讚高市受人尊敬，人氣極高，也認為高市這次提前改選眾議院是大膽且聰明的決定，而且取得巨大回報，川普強調很榮幸能替高市背書。

而美國財政部長貝森特8日受訪時也盛讚高市的領導能力，未來美日同盟將更佳堅定。

美國財政部長貝森特表示，「川普總統上星期已替她背書，她是非常棒的盟友，跟總統的關係非常好，當日本強大，美國在亞洲也就強大。」

高市早苗8日深夜在X平台以日文跟英文發文，感謝美國總統川普選前的背書力挺，並期待今（2026）年春天訪問白宮，進一步鞏固日美同盟，高市早苗預計3月19日訪美。

受高市早苗勝選激勵，日經225指數9日開盤一度暴漲超過3000點，指數站上5萬7000點整數大關，漲幅超過5%。

日本民眾說：「從國際的角度看，我認為選舉結果是正面的，因為來自自民黨的首相，在歷史上都是最穩定的。」

美國《華盛頓郵報》的社論指出，這場選舉的結果反映出日本民眾日益認識到北京構成的生存威脅，而高市早苗的勝選對美國來說是個好消息，如果高市的競選綱領獲得通過，日本將能夠承擔更多對抗中國的安全責任。

不過中國官方媒體《環球時報》前總編輯胡錫進，在社群平台發文表示，即使高市早苗贏得大勝，也不會改變中國，要求她撤回其對台錯誤言論的立場，也無法成為與中國交涉的籌碼。

