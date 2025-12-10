美祭新入境制度！AIT提醒：欲申請這5簽證「須把社群設公開」

AIT今天（10日）宣布，欲申請H1-B、H-4、F、M及J簽證的民眾，自12月15日起，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要審查。（資料照片）

繼美國總統川普先前簽署行政命令，將H-1B簽證（供短期在美工作者）申請費用提高至10萬美元後，美國在台協會（AIT）今天宣布，欲申請H1-B、H-4、F、M及J簽證的民眾，自12月15日起，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要審查。

美國總統川普總統9月才發布「限制特定非移民勞工入境」公告，並對H-1B工作簽證的新申請人收取一次性、10萬美元的費用。

美國如今再祭出新入境政策，AIT今天宣布，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4（H-1B持有人的家屬簽證）、F（學術學生簽證）、M（職業或技職學生簽證）及J（文化交流訪問學者簽證）簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要審查。

美國務院表示，美國簽證是特權而非權利，將利用所有可取得的資料進行篩選和審查，以識別不符合入境條件，或對美國的國家安全或公共安全構成威脅的對象，每一次簽證審查都是攸關國家安全的決定。



