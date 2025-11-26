美祭親俄和平計畫 意圖聯俄制中？！

美國上週要求烏克蘭接受看似近乎投降條款的28點和平計畫，遭到外界抨擊是「親俄」和平計畫，雖然經過協商，目前傳出美烏已草擬一份全新19點和平協議草案。不過，從美國過去一連串介入協調俄烏戰爭的態度來看，學者認為，美國明顯有聯俄制中的意圖，只是中俄在經過烏俄戰爭洗禮後，目前雙方關係緊密，美國恐怕短期內很難有機可乘、見縫插針。

終結俄烏戰爭 川普拋親俄和平計畫惹議

為儘速終結俄烏戰爭，美國總統川普上星期突然拋出了一份28點俄烏和平計畫，不過由於內容太偏頗俄羅斯，近似烏克蘭的投降條款，因此引發烏克蘭和歐洲反彈。烏克蘭隨即派出代表，與美國在瑞士日內瓦進行協商，目前傳出美烏已草擬一份全新19點和平協議草案，但其中最具政治敏感性的內容，則將留給美烏兩國總統決定。

川普親俄態度 凸顯美聯俄制中盤算

不過，從川普介入烏俄戰爭調停開始，相對於多次怒斥烏克蘭總統澤倫斯基不知感恩，對俄羅斯總統普丁卻展見了少有的容忍克制，雙方甚至在美國領土阿拉斯加舉行美俄領導人峰會，商討如何結束俄烏戰爭。政大國關心中研究員湯紹成就認為，美國從過去到現在，確實都一直想走聯俄制中的戰略路線，只是被俄烏戰爭攪局，讓中俄關係反而愈加緊密，形成了目前中國聯俄制美的局面。

他說：『因為美方從以前的國務卿季辛吉就一直主張要聯俄制中，也就是說一定要把俄羅斯拿過來，共同的來對付中國，可是你這個俄烏戰爭一打，剛好把這個局就攪亂了，變成中俄聯手制美，所以說這個東西就比較不符合美國的利益，而目前川普他當然是想說，要跟這個普丁要加強合作。』

烏克蘭恐苦吞備受屈辱和平計畫

而為了扭轉這個局面，拉攏俄羅斯，並終結俄烏戰爭，川普明顯選擇了在立場上偏向俄羅斯，從草擬俄烏28點和平計畫就可以看出，以最具爭議的領土割讓為例，其中提議，「克里米亞、盧甘斯克和頓內茨克將被承認為事實上的俄羅斯領土」。在赫爾松及扎波羅熱等南部地區前線將被凍結，也就是要求俄羅斯放棄其他目前由其佔領的地區。烏克蘭軍隊被要求從頓涅茨克地區部分撤離後，該撤離區將被視為中立的非軍事緩衝區，並在國際上被承認為屬於俄羅斯聯邦的領土。這完全是烏克蘭的割地條款，喪權辱國之極。

儘管烏克蘭和歐洲國家極度不滿，但最終計畫也僅做部分修正，刪減成了19點和平計畫。湯紹成認為，烏克蘭並沒有說不的籌碼，再加上歐洲各國根本也無能為力，在缺乏奧援的情況下，烏克蘭最終應該會同意這項計畫。

他說：『那我想因為這個烏克蘭，他本身的籌碼非常有限，他一定要看這些歐洲人、歐洲國家的臉色，那到底我剛講了，說這個歐洲國家是不是還要持續的來加碼支援烏克蘭，那他們自己也看到了一些這個疲態，以及現在他們陷入的這個困境，我倒覺得說這個對於烏克蘭來說，好像並不是非常有利。』

歷經俄烏戰爭 中俄革命情感難動搖

目前這項計畫已送往莫斯科，尋求俄方的同意和確認。然而，戰後的美俄關係真能如美國所預期的嗎？國防安全研究院國家安全研究所副研究員侍建宇就持保留態度，畢竟中俄經過俄烏戰爭的洗禮後，雙方已建立了革命情感，至少短期內很難動搖。

他說：『那在這樣的情況之下，我不相信短期之內，普丁可以跟川普進行什麼樣的合作，然後就不理習近平，因為畢竟他們已經打了幾年，他們有一個比較正面的關係，那當然未來沒有人知道了，那可能要過兩、三年之後，如果真的這個協議，如川普美國政府預期的，真的是發展得很好的話，那當然美俄的關係就會改變。』

湯紹成也認為，當年美國確實利用中蘇分裂來謀取戰略利益，但現在隨著中國愈來愈強大，想在其中見縫插針，恐怕並不容易，就算讓你有可乘之機，效果可能也不如以往。

美中俄領導人年紀已大 未來關係充滿變數

至於未來美、中、俄三方會如何發展？侍建宇說，美中俄三國領導人現在都過70歲了，不年輕了，川普都已經80歲，而且3年後，美國總統一定會換人，到時普丁是否還會在位置，也不知道，就算習近平還能連任，三國的關係必然充滿變數。