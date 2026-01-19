美祭關稅制裁 歐盟擬絕招反制

美國總統川普為逼丹麥出售格陵蘭，宣布對歐洲8國額外課徵10％關稅。《紐約時報》報導，18日歐盟成員國大使召開會議，各國官員傾向先談判，但並未排除採取報復性關稅的可能性，相關報復選項包含對930億歐元美國輸歐商品課徵關稅，或是首度動用號稱為「貿易火箭炮」的「反脅迫工具」（ACI），限制在歐洲大陸開展大量業務的大型美國科技公司或其他服務提供者。歐盟也承諾，若格陵蘭人民不願意，將盡力保護當地不被收購或接管。

川普宣布2月起，對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭等歐洲8國課徵10％關稅，6月1日起將再增加至25％，直到美國「完全買下格陵蘭」為止。根據路透社與CNN報導，歐盟各成員國代表18日召開緊急會議因應對策，歐盟外交官透露，會議上各國達成廣泛共識，將加強勸阻川普對歐洲盟友額外加徵關稅，但同時也在準備，若美國如期實施關稅，歐盟將祭出報復措施。

歐盟領袖也預計於22日在比利時舉行緊急峰會，磋商可能的報復措施，其中一個選項是對930億歐元美國輸歐商品加徵關稅。除了關稅報復，另一項措施是動用至今尚未啟用的「反脅迫工具」，據悉是法國總統馬克宏在會議上要求歐盟啟動。反脅迫工具又稱「貿易火箭炮」，能限制美國參與公共招標、投資、銀行業務，或限制美國的服務業貿易，尤其美國在數位貿易服務方面對歐洲存在貿易順差。值得注意的是，「反脅迫工具」原本是歐盟針對大陸等國家制定的，而非用來應對像美國這樣的盟友。

歐盟消息人士透露，比起反脅迫工具，目前歐盟成員更支持動用關稅措施作為第一道因應手段。華府智庫布魯金斯研究所學者漢彌爾頓表示，歐盟可能需要耗費數月才能實施反脅迫工具。荷蘭國際集團經濟學家布茲斯基評論：「至少從初步反應來看，一些歐洲領袖願意採取強硬手段。對企業而言，周末的事態發展代表對美投資及出口將再次面臨不確定性。」

歐盟外交官透露，在19日的世界經濟論壇年會期間，歐盟仍將持續與美國對話，「所有選項都在檯面上」。被課稅的歐洲8國發布共同聲明：「我們聲援丹麥王國及格陵蘭民眾，在上周開展的進展上，我們準備好在堅定捍衛的主權及領土完整原則上進行對話。」