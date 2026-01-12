美祭DEI 迫台積加碼投資

美國商務部長盧特尼克近日在節目中表示，台積電同意大幅加碼在美投資，並非源於補貼誘因，而是華府直接動用「多元、公平與包容」（DEI）條款談判，迫使台積電同意將投資由650億美元推高至1650億，甚至可能再擴大。這並非美國首次以政策工具迫使外企讓步，早在去年9月，台灣巨大機械就曾因勞權為由，被美國發出暫扣令。

盧特尼克揭露華府如何重新詮釋拜登政府的《晶片法》。他批評原先規畫是「你投資600億美元，我補貼你60億美元」，但就他看來，由政府補助市值上兆美元的台積電，難以令人信服。川普政府改以100％關稅威脅取而代之，直接要求台積電「在美國擴建，否則付出代價」。

廣告 廣告

盧特尼克透露，原始合約中含有長達20頁的DEI條款，要求台積電在美國廠與身心障礙承包商合作、雇用特定性取向員工、在廠區內設置托育機構等。他因此認定台積電「違約」，並以此為籌碼提出新條件：若台積電願意追加在美投資1000億美元，華府就同意取消相關DEI要求。最終雙方達成協議，台積的投資規模因此暴增至最低1650億美元。

此外，盧特尼克談及過程時，唐突出現一句「很多人誤會共和黨人會直接撕掉DEI條款，但我們不是那種人」。一番說法讓外界留意到美談判的「別樣手段」，就在2025年9月，美海關暨邊境保護局（CBP）曾以勞工人權疑慮，對巨大發布暫扣令（WRO），暫停台製的整車與零件輸美，理由包括濫用弱勢勞工、工作與居住環境惡劣、債務束縛、扣留薪資與過度加班等五項指控，發布後巨大股價一度重挫近9％。

業內人士指出，美國DEI認定標準的翻轉對台積電有3大深遠影響。首先是行政層面，川普上任首日即簽署行政命令，全面廢止聯邦機構的DEI計畫並禁止相關培訓，這使企業失去政策指引。其次在法律層面，司法認定已轉向「色盲原則」，任何涉及種族或性別的雇傭考量均可能被視為非法歧視。這迫使台積電等在美企業必須從「結果平等」轉向「絕對的機會平等」；但這種轉變伴隨著高昂的法律成本，為了避免陷入逆向歧視的訴訟，人資管理必須極度去標籤化，將推升招募與合規的行政負擔，在美國半導體人才本就短缺的背景下，台積電可能因過度避嫌，導致招募流程僵化，甚至為了法律避險而被迫延緩人才補齊的速度。

在美方壓力下，巨大也提出擴大「零招聘費政策」適用範圍，所有新聘移工的仲介費、服務費及相關規費皆由公司負擔，移工無須支付任何招聘費用，先前支付者也陸續返還。另同步完成所有移工宿舍的全面搬遷。