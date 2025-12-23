美禁令阻斷中國大疆、台廠無人機赴美具優勢 雷虎科技：台灣應效法美「藍色無人機」認證

雷虎科技董事總經理蘇聖傑2025.12.23出席GloRa 「2025 無人機自主技術 × 零碳排載具」研討會，呼籲政府在執行1.25兆軍備軍工採購特別預算時，仿效美軍採行「藍色無人機」（Blue UAS）認證，確保安全性。



由於美國政府認定外國製造無人機帶來「不可接受的風險」，因此美國聯邦通訊委員會（FCC）今天（台北時間12/23）宣布，將「所有外國製無人機與關鍵零組件」列入禁止範圍，並同步把中國兩大無人機品牌大疆（DJI）與道通智能（Autel Robotics）的通訊與影像監控設備納入限制名單，後續將難以在美國進口、行銷或銷售新型無人機設備。對此，台灣唯一獲得美國戰爭部DIU的「藍色無人機」（Blue UAS）認證的雷虎科技ㄉ表示，這讓雷虎在競爭美國戰爭部「無人機優勢計畫」中，有更好的優勢，雷虎科技董事總經理蘇聖傑也呼籲，台灣未來執行1.25兆的國防軍備採購特別預算時，政府與國防部應效法美國的Blue UAS或第三方認證，讓台灣無人機產業更安全。

廣告 廣告

雷虎科技公司2025.6.3展出FPV自殺攻擊無人機實體（中）、海鯊800型無人艇模型、陸上無人載具等。郭宏章攝

台灣雷虎科技公司的FPV「自殺」攻擊無人機「OverKill」於今年9月獲得美國美國戰爭部國防創新小組（DIU）的「藍色無人機」（Blue UAS）認證，取得打入美國軍方無人機市場的入場券，也是目前亞洲唯一、台灣唯一一家無人機廠商取得此一「非紅供應鏈」產製的無人機認證。對於美國FCC最新宣布的禁止中國大疆等無人機產品與關鍵零附件在美國銷售，是否影響到台灣雷虎科技的無人機在美競標銷售，雷虎科技董事總經理蘇聖傑今天下午出席一項無人機論壇時指出，雷虎科技的FPV無人機獲得美國戰爭部國防創新小組（DIU）的「藍色無人機」（Blue UAS）認證，等於獲得美國軍方背書，在美國爭取「優勢無人機」計畫標案更具信心。

雷虎科技董事總經理蘇聖傑2025.12.23出席GloRa 「2025 無人機自主技術 × 零碳排載具」研討會，呼籲政府在執行1.25兆軍備軍工採購特別預算時，仿效美軍採行「藍色無人機」（Blue UAS）認證，確保安全性。

蘇聖傑也被問到，與其他競爭者之間相比，雷虎科技在美國競爭是信心或優勢，會在哪些部分？

蘇聖傑說明，因為美國的這個無人機優勢計畫裡面有特別提到，一定是要美國本土的公司，或者是美國的Big Five、也就是美國5大公司的聯盟的國家，所以雷虎的作法首先取得「藍色無人機」（Blue UAS）認證。其次是雷虎本身在20幾年前就有投資在美國本土、位於加州的子公司，因此雷虎也符合美國本土公司的條件。

雷虎科技董事總經理蘇聖傑2025.12.23出席GloRa 「2025 無人機自主技術 × 零碳排載具」研討會，呼籲政府在執行1.25兆軍備軍工採購特別預算時，仿效美軍採行「藍色無人機」（Blue UAS）認證，確保安全性。

蘇聖傑進一步指出，在這個情形之下，相對雷虎在美國整個無人機產業裡面，爭取美國軍方這一次的無人機優勢計畫的型號是FPV第一視角無人機（即為攻擊無人機），因此只有美國與5個國家或是台灣公司有資格競爭。而雷虎的FPV不僅是台灣第一家，且是亞洲第一家通過的認證「藍色無人機」（Blue UAS）認證的FPV。加上其標案第一輪是選25家，在這25家裡面，實際上有50%會進入第一輪標案的決勝者，「所以說我們是認為在基礎上，我們是跟所有的美國公司，相對的佔一個比較好的優勢。」

更多太報報導

美國禁大疆無人機 中國外交部：堅決反對打壓

大疆無人機在美市占7成以上 川普政府禁進口、全美駕駛急囤貨

防國安風險 美FCC限制進口中國大疆等外國無人機