美禁大疆列國安風險 施振榮：台灣是可靠合作夥伴

（中央社記者吳家豪台北23日電）美國聯邦傳播委員會將把大疆等無人機及其零組件，列入國家安全風險列管名單。宏碁集團創辦人施振榮今天表示，台灣在科技領域相對具有競爭力，是全世界很可靠的合作夥伴，未來若有需要可以到美國生產，以台灣為研發據點為世界各地提供服務。

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天表示，將把中國大疆（DJI）、道通智能及所有外國製無人機和零組件列入國家安全風險列管名單，且新型無人機將無法在美獲准進口或銷售；已獲批准的現有型號進口、銷售與使用均不受限制，消費者仍可使用先前合法購買的無人機。

施振榮下午出席台灣全球無線平台策進會（GloRa）主辦的「2025無人機自主技術X零碳排載具」研討會，在場邊接受媒體採訪指出，台灣在無人機的能量不僅止於機械設計與製造，也涵蓋核心的控制技術，包括無線控制和視覺控制等領域。

針對美國擬列管外國製造的無人機，施振榮認為，台廠可以採取在美國生產的策略，把無人機供應鏈擴散到歐洲及東南亞等全世界各個角落，台灣相對較強的是垂直分工體系，國內中小企業都扮演很重要的角色。

媒體追問雷虎已打入美國無人機供應鏈，未來台美是否會有更大的合作空間；施振榮表示，台灣在科技領域相對具有競爭力，是全世界很可靠的合作夥伴，未來若有需要可以到美國生產，並以台灣為研發據點，為世界各地提供服務。

談到國防結合無人機的趨勢，施振榮提出「軍民兩用」的重要性，在國防端可積極建設能力，但更要透過民間應用在全球市場擴大規模，以確保足夠的投入與研發資源，形成良性循環，促進技術與能力的持續精進。他提到台灣未來最大的挑戰是人才不足，可引進外國留學生及人才來補強。

針對記憶體漲價對消費性電子產業的影響，施振榮直言，「這應該不會是長期的現象」，目前看起來供需問題會自然調節，雖然零組件成本上升可能導致個人電腦（PC）漲價並衝擊終端需求，但企業也會不斷進行調整，這是自由經濟最大的特色，對應用有急迫需求或對價差不敏感者仍會購買。（編輯：張良知）1141223