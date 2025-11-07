美禁降規格晶片陸禁外國晶片！ 輝達布局歐洲AI市場找出路

美國不放行輝達降規版晶片而大陸也禁止國有資料中心使用外國AI晶片，使輝達積極開拓歐洲市場求生。(示意圖片／達志影像路透社)

輝達持續拓展AI版圖，近日開始布局歐洲市場。除了合作的AI產業科技公司在倫敦啟用第一座人工智慧雲端資料中心，還聯手德國電信公司打造A1雲端中心，會這麼做傳出正是因為美國政府不放行輝達降規版晶片，而大陸方面更禁止國有資料中心使用外國AI晶片，讓輝達找起其他出路。

美國不放行輝達降規版晶片而大陸也禁止國有資料中心使用外國AI晶片，使輝達積極開拓歐洲市場求生。(示意圖片／達志影像路透社)

輝達公司正積極拓展其人工智慧版圖，近期重點轉向歐洲市場。該公司不僅與AI產業科技公司Nebius合作在倫敦啟用首座人工智慧雲端資料中心，還與德國電信公司聯手打造A1雲端中心。此舉被認為是因應美國政府阻止輝達向中國出口降規版晶片，以及中國禁止國有資料中心使用外國AI晶片的政策限制，迫使輝達尋求新的市場機會。同時，輝達執行長黃仁勳因在AI領域的貢獻獲得2025年伊莉莎白女王工程獎的肯定。

輝達除了積極布局歐洲AI市場外，也深入投入自駕車產業。該公司致力實現真正「眼不看、手不放、心不管」的Level 4自動駕駛技術，讓車輛能夠完全自主行駛。在英國倫敦，AI產業科技公司Nebius的第一座人工智慧雲端設施於6日舉行剪綵開幕儀式並正式啟用。這座設施部署了輝達最新的Blackwell Ultra GPU及Quantum-X800 Infiniband網路系統。黃仁勳表示，Blackwell B200是由16個不同晶片組成的大型GPU。

輝達在德國的發展同樣迅速。黃仁勳出席AI雲端中心計畫發表會時，大力推廣自家的GPU Blackwell B200。輝達與德國電信公司合作打造A1雲端中心，進一步擴大其在歐洲的影響力。輝達之所以轉向歐洲市場，主要原因是其對中國出口先進晶片受到阻礙。白宮發言人李威特強調，關於最先進的Blackwell晶片，美國目前不打算將其出售給中國。輝達面臨美中兩國的政策夾擊，傳出美國政府不放行輝達降規版晶片，而中國政府也於5日下令禁止國有資料中心使用外國的AI晶片，這些因素促使輝達開始尋找其他發展機會。

黃仁勳因在AI領域的卓越貢獻，獲得了英國查爾斯國王在聖詹姆士宮主持的「2025年伊莉莎白女王工程獎」。他在接受BBC訪問時透露，查爾斯還遞給他一封2023年AI高峰會演講副本的信件。信中雖提及對AI安全的擔憂，但也表達了對AI能改變英國與全世界的信心。這些互動可能也是促使黃仁勳努力將輝達的影響力延伸至歐洲，為公司布局更大市場的原因之一。

