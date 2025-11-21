美福晴山冬季套餐登場 日廚一木敏哉推伊勢龍蝦茶湯必吃

「食之都美食大使 匠心旬味」冬季套餐，以新鮮漁獲搭配美福鮮牛。台北美福大飯店提供

記者徐力剛／台北報導

秋冬時節，最適合滿足口腹之慾。台北美福大飯店「晴山日本料理」繼先前邀請靜岡縣濱松市美食大使一木敏哉廣受好評，再度邀請來台客座推出「食之都美食大使 匠心旬味」冬季套餐，以大阪萬博會推廣的茶高湯料理為基底，選用白身魚王的金目鯛、鱈魚白子及帝王蟹等食材，搭配特色烹調技法，滿足老饕味蕾。

全新「食之都美食大使 匠心旬味」冬季套餐，即日起至2026年1月31日限定開賣，每人6980元+10%，單點每道580元起，每天限量推出，需提前一天預訂。

單點「沙朗牛陶板燒」能嚐到牛肉滿滿脂香。台北美福大飯店提供

招牌煮物椀「茶湯黃金伊勢龍蝦」備受關注，鮮美的伊勢龍蝦沾裹上蛋黃油炸，搭配一木料理長獨家研發的「柴魚茶湯」，飽滿海味帶有淡淡茶香，甘美又清甜，讓人回味無窮。燒物端出特製「沙朗牛陶板燒」，鮮嫩沙朗以炭火炙烤，再淋上特調的南蠻醬，上桌時可依照客人喜好熟度續烤，牛肉透過陶板熱度釋放鮮美脂香。

「靜岡御廚蕎麥麵」將鴨肉與蕎麥高湯烹煮，美味再升級。台北美福大飯店提供

主菜必嚐「日式鍋物」精選高品質金目鯛入饌，當季食材最為肥美，配上冬季盛產的白蘿蔔、豆腐與時蔬，淺嚐一口高湯，暖暖滋味讓人打從心底溫暖起來。主食「靜岡御廚蕎麥麵」為靜岡縣御殿場市御廚地區的傳統料理，多是正月或舉辦特別活動時款待客人之用，先將鴨肉外皮乾煎，加入蕎麥高湯烹煮，最後再以特製雞肉醬提味，讓美味再升級。

甜點「金桔蜜柑優格冰」選用台灣冬季蜜棗與蓮霧，搭配以蜜柑、金桔製成的冰品，清爽宜人。另道甜品「草莓白玉紅豆」選用草莓、甘酒及些許白豆沙製成甘酒草莓泥，配上自製白玉糰子與蜜煮紅豆，酸香甘甜。

晴山日本料理邀請「懷石 一木」餐廳料理長一木敏哉客座。台北美福大飯店提供

此次來台客座的一木敏哉料理長，曾在京都米其林3星餐廳「菊乃井本店」學藝，是靜岡縣濱松市人，28歲在家鄉開設「懷石 一木」懷石餐廳，選用靜岡縣當地食材製作了裡，藉此推廣家鄉特產與餐飲文化。