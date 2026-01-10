美福特級2號艦「甘迺迪號」 可望明春交付

記者潘紀加／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」9日報導，美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯日前赴亨廷頓英格爾斯工業（HII）造船廠，視察福特級航艦2號艦「甘迺迪號」（CVN 79）建造進度，證實該艦可望於2027年交付，強化美國海軍全球投射戰力。

赫格塞斯視察進度 最快本月海試

赫格塞斯5日前往HII的維吉尼亞州紐波特紐斯造船廠，親自視察正在進行最後階段艤裝作業的「甘迺迪號」，同時會晤HII高階主管及技術團隊，聽取簡報、並肯定HII對強化美軍防衛戰力的重要貢獻。造船廠總裁威爾金森表示，「甘迺迪號」最快本月展開海試，預計年中完成初步驗證、2027年3月交艦。

報導指出，「甘迺迪號」建造進度雖多次延遲，不過美國海軍已採取多項措施加速進度，並吸收同級首艦「福特號」（CVN 78）先前測試與近期部署經驗，針對11座新型「先進武器升降機」（AWE）軟硬體系統進行更新。

可搭載75架艦載機 包含F-35C

「甘迺迪號」未來將搭載約75架艦載機，包含先進的F-35C匿蹤戰機、F/A-18E/F戰機，E-2D預警機與直升機；也不排除讓新銳的MQ-25艦載無人加油機登艦測試，為後續改裝操作與後勤設施提供參考依據。

相關報導指出，「尼米茲號」（CVN 68）航艦去年底完成最後一次部署任務後，已於上月16日返抵華盛頓州基特薩普海軍基地，預定今年5月正式退役，結束51年服役生涯。未來「甘迺迪號」可望接替「尼米茲號」，繼續執行全球巡弋與投射任務，維繫美國和印太區域穩定。

美福特級2號艦「甘迺迪號」，預計將搭載F-35C等新銳裝備，提升印太投射能量。圖為該艦2019年下水。（取自HII網站）

赫格塞斯（右）5日視察HII造船廠，聽取「甘迺迪號」航艦建造進度。（取自HII網站）

「甘迺迪號」預計2027年3月交付，持續維繫美國和印太區域穩定。圖為該艦艦組員先前合影。（取自DVIDS網站）