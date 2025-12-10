美秀集團冠佑回嘉力挺 校園防詐2.0啟動

嘉義市啟動「I Prevent Crime 2.0」校園防詐計畫，嘉義子弟、美秀集團冠佑（右一）返鄉力挺。翻攝畫面





嘉義市政府昨（9）日啟動「預防犯罪由我做起 I Prevent Crime 2.0」計畫，市長黃敏惠與議長陳姿妏共同領軍市府團隊、各級學校校長與警界代表齊聚，一同宣示讓防詐教育從校園向外延伸。最受矚目的是嘉義出身、同時是本次市政博覽會《全嘉義起飛》主題曲作曲者的美秀集團冠佑特別返鄉站台，為家鄉的防詐行動注入年輕文化能量。

活動現場吸引家長會、女童軍會、童軍會、教育部嘉義市聯絡處與在地藝文團隊共同參與，形成跨領域合作的城市防護網。黃敏惠市長表示，隨著詐騙手法不斷演變，打擊詐騙不能只依靠警察，更需要「家庭、學校、社區」三方力量共同動起來，讓防詐意識成為嘉義的城市文化。她強調，只要每一位家長、老師、學生加入，「我們就能組成最堅強的 TEAM CHIAYI」。

今年啟動的 2.0 計畫，在教育端強化學生識詐能力，由嘉義市警察局重新設計「防詐偵探任務」數位遊戲，把 8 大常見詐騙情境轉換為互動任務，讓孩子在破解關卡的過程中理解犯罪手法與預防方式。市府期望孩子在完成任務後，將所學帶回家，提醒父母與長輩，進而擴散到整個社區，形塑「孩子提醒爸媽、家庭提醒鄰里、鄰里提醒社區」的良性循環。

冠佑的到場，是這次計畫的一大亮點。他不僅是嘉義出身的創作人，也是本次市政博覽會主題曲《全嘉義起飛》的作曲者，音樂作品廣受歡迎。他表示：「很高興能為家鄉盡一份力」，他認為若能透過教育與文化的結合，讓孩子真正把防詐的觀念內化，便能為嘉義打造更安全的生活環境。

警察局則指出，期望透過遊戲化教材讓學生更容易理解詐騙風險，同時以深受孩子喜愛的「警察大白熊」系列文創品做為推動誘因，使校園推廣更具吸引力。最終目標並非只有學生破關，而是讓防詐成為嘉義家庭的生活習慣，市民彼此能隨時提醒、彼此守護。

嘉義市政府啟動「預防犯罪由我做起 I Prevent Crime 2.0」計畫。翻攝畫面

