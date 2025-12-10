美秀集團冠佑返鄉！為市政博覽會創作「全嘉義起飛」 現身宣導防詐教育

記者林昱孜／嘉義報導

嘉義市啟動「預防犯罪由我做起 I Prevent Crime 2.0」（圖／翻攝畫面）

嘉義市政府9日啟動「預防犯罪由我做起 I Prevent Crime 2.0──校園防詐小尖兵」計畫，嘉義出身、人氣樂團美秀集團的成員冠佑返鄉站台，更以家鄉為榮，為市府市政博覽會「全嘉義起飛」專題特別創作主題曲，用音樂陪嘉義一起向上飛。

黃敏惠市長表示，「只要每一成員加入，我們就能組成最堅強的 TEAM CHIAYI！」，面對不斷進化的詐騙手法，打擊犯罪不只是警察的工作，而是需要「家庭、學校、社區」一起投入，打造綿密的全民防護網，才能守護好我們所愛的嘉園。

美秀集團成員冠佑返鄉站台，為市府市政博覽會「全嘉義起飛」專題特別創作主題曲。（圖／翻攝畫面）

在此次 2.0 計畫中，市府以「從校園出發，擴散到家庭、再連結社區」為主軸，推出全新的數位「防詐偵探任務」遊戲，讓孩子在闖關中學識詐、防詐，再把知識帶回家中提醒大人。活動更搭配深受學生喜愛的「警察大白熊」系列文創品作為獎勵，提升參與動力。

市警局表示，本次活動希望以本市專屬的「防詐偵探任務」防詐教材作為推廣媒介，讓每一位孩子不只學得會，更能教得出、講得懂、傳得開。嘉義市政府邀請所有家庭與市民一起加入防詐行列，讓「全嘉義起飛」的動能不只在城市建設，更在每一份守護彼此的心。

