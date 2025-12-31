美秀集團北跨熱力開場！鼓手打到一半「吃起香蕉」太荒唐 本人回應了

美秀集團熱力開唱，鼓手鍾錡在表演〈懲罰〉時大吃香蕉。劉耀匀攝

美秀集團今（31日）在「臺北最High新年城-2026跨年晚會」開場表演，儘管傾盆大雨，仍舊澆不息民眾的熱情，他們也不畏風雨，一連帶來多首精彩歌曲，敬業唱到全身濕透，其中鼓手鍾錡表演到一半，竟然開始大吃香蕉，對此，鍾錡也透過經紀人回應，吃香蕉背後是有原因的。

鼓手鐘錡吃起香蕉。翻攝畫面

儘管大雨不斷下，美秀集團仍熱力演唱，一連帶來〈我要你愛〉、〈電火王〉、〈懲罰〉、〈偷偷愛〉、〈這幾年〉以及〈捲菸〉、〈愛情的大壞蛋〉組曲，〈懲罰〉唱到一半，鼓手鍾錡竟在後方吃起香蕉，頓時吸引全場目光。

對此，鍾錡回應：「近年來流行在跨年的時候吃12顆葡萄，但美秀是一個叛逆的團體，所以想和大家吃不一樣的！香蕉有水果之王的稱號，又是台灣盛產的水果，富含膳食纖維、碳水化合物和鉀、鎂，所以決定改吃香蕉，愛台灣！今天表演感想：雨天蕉不熄大家的熱情。」對於在大雨中演出，他們也不改無厘頭風格表示：「雨天蕉不熄大家的熱情！」

美秀集團開唱。劉耀匀攝



