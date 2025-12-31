美秀集團台北跨年濕身開唱 鼓手鍾錡「台上吃香蕉」搞叛逆

鍾錡跨年演出吃蕉引發網友熱議。（翻攝自YT）

美秀集團受邀擔任「臺北最High新年城-2026跨年晚會」開場表演嘉賓，今晚演出天公不作媒，剛好遇到下雨，但團員們還是頂著低溫，濕身完成演出，台下粉絲熱情也跟著嗨起來，鼓手鍾錡演出到一半，在舞台上大嗑香蕉，為跨年演出增添逗趣畫面。

美秀集團登北跨演出，一開場接連嗨唱〈我要你愛〉、〈懲罰〉、〈捲菸〉、〈偷偷愛〉、〈電火王〉、〈這幾年〉、〈愛情的大壞蛋〉等歌曲，讓台下粉絲忍不住跟著嗨唱，炒熱全場氣氛。

美秀集團將在明年迎接成團十週年，今晚在台上也預告明年的計劃，對於鼓手鍾錡突如其來的「吃香蕉」橋段，引發網友熱議，事後鍾錡也透過經紀人解釋：「近年來流行在跨年的時候吃12顆葡萄，但美秀是一個叛逆的團體，所以想和大家吃不一樣的！香蕉有水果之王的稱號，又是台灣盛產的水果，富含膳食纖維、碳水化合物和鉀、鎂，所以決定改吃香蕉，愛台灣！」

更多鏡週刊報導

吳思賢首次獻唱台中跨年 大方解釦秀冰塊腹肌

媲美奧運等級開場！蔡依林唱跳超過150分鐘 私房祕方外洩

吳姍儒主持台北跨年 嫌3搭檔「我們超級不熟」