美秀集團台北跨年濕身開唱 鼓手鍾錡「台上吃香蕉」搞叛逆
美秀集團受邀擔任「臺北最High新年城-2026跨年晚會」開場表演嘉賓，今晚演出天公不作媒，剛好遇到下雨，但團員們還是頂著低溫，濕身完成演出，台下粉絲熱情也跟著嗨起來，鼓手鍾錡演出到一半，在舞台上大嗑香蕉，為跨年演出增添逗趣畫面。
美秀集團登北跨演出，一開場接連嗨唱〈我要你愛〉、〈懲罰〉、〈捲菸〉、〈偷偷愛〉、〈電火王〉、〈這幾年〉、〈愛情的大壞蛋〉等歌曲，讓台下粉絲忍不住跟著嗨唱，炒熱全場氣氛。
美秀集團將在明年迎接成團十週年，今晚在台上也預告明年的計劃，對於鼓手鍾錡突如其來的「吃香蕉」橋段，引發網友熱議，事後鍾錡也透過經紀人解釋：「近年來流行在跨年的時候吃12顆葡萄，但美秀是一個叛逆的團體，所以想和大家吃不一樣的！香蕉有水果之王的稱號，又是台灣盛產的水果，富含膳食纖維、碳水化合物和鉀、鎂，所以決定改吃香蕉，愛台灣！」
更多鏡週刊報導
吳思賢首次獻唱台中跨年 大方解釦秀冰塊腹肌
媲美奧運等級開場！蔡依林唱跳超過150分鐘 私房祕方外洩
吳姍儒主持台北跨年 嫌3搭檔「我們超級不熟」
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 18
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 29
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 11 小時前 ・ 13
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 43
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 57
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 5 小時前 ・ 5
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 1 天前 ・ 23
曹西平後事全安排好？他早交代3細節 坦言最怕「一個人在家走了」
在鏡頭前以直言敢言聞名的曹西平，私下卻是極其溫柔細膩的人。他不僅主動承擔起家中所有瑣事，包括洗衣、洗碗、倒垃圾等，也曾在節目上流露出對晚輩的深厚情感。他提及，乾兒子 Jeremy 的手部皮膚對清潔劑過敏，為此他甘願一人負責所有家務，絕不讓對方動手。這份關係不只建...CTWANT ・ 1 天前 ・ 6