美秀集團台北跨年突爆吃香蕉 親曝無厘頭舉動原因

【緯來新聞網】「臺北最High新年城-2026跨年晚會」今（31日）晚間登場，由美秀集團擔任開場，不過鼓手鐘錡演出到一半，卻突然在台上吃香蕉，讓不少網友看直播當場傻眼。

美秀集團擔任台北跨年開場演出，鼓手鐘錡無厘頭在台上吃香蕉。（圖／陳明中攝）

美秀集團才剛走過修齊退團風波，今擔任開場表演，一連帶來〈我要你愛〉、〈電火王〉、〈懲罰〉、〈偷偷愛〉、〈這幾年〉、〈捲菸+愛情的大壞蛋〉，30分鐘演出唱好唱滿。對於鼓手鐘錡突然吃香蕉的無厘頭舉動，美秀集團回應：「近年來流行在跨年的時候吃12顆葡萄，但美秀是一個叛逆的團體，所以想和大家吃不一樣的！香蕉有水果之王的稱號，又是台灣盛產的水果，富含膳食纖維、碳水化合物和鉀、鎂，所以決定改吃香蕉，愛台灣！」

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

柳演錫見面會門票兩分鐘秒殺 寵台粉宣布加場！開賣資訊曝光

「水彈女王」權恩妃登高雄跨年彩排超寵粉 預告「舞台造型」粉絲嗨翻