美秀集團登北跨超叛逆！唱一半鼓手鍾錡突「開吃香蕉」 親曝背後含義

「臺北最High新年城—2026跨年晚會」31日晚間7點在市政府登場，開場由美秀集團打頭陣，他們一連帶來30分鐘演出，炒熱全場氣氛，沒想到表演過程中，鼓手鍾錡突然在台上吃香蕉，成為全場焦點，他們事後也透露了這背後意義。

美秀集團登台北跨年打頭陣，帶來 30 分鐘精彩演出。（圖／北市府觀傳局 提供）

美秀集團今晚一連帶來多首歌曲，包含〈我要你愛〉、〈電火王〉、〈懲罰〉、〈偷偷愛〉、〈這幾年〉、〈捲菸＋愛情的大壞蛋〉。值得一提的是，鼓手鍾錡唱到一半突然拿起香蕉在台上開吃，令觀眾相當疑惑。

對此，鍾錡解釋，「近年來流行在跨年的時候吃12顆葡萄，但美秀是一個叛逆的團體，所以想和大家吃不一樣的！香蕉有水果之王的稱號，又是台灣盛產的水果，富含膳食纖維、碳水化合物和鉀、鎂，所以決定改吃香蕉，愛台灣！」而對於今天的演出感想，美秀集團則逗趣說：「雨天『蕉』不熄大家的熱情！」

鼓手鐘錡唱到一半突然拿起香蕉在台上開吃，她透露背後含義。（圖／北市府觀傳局 提供）

