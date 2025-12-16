美秀集團貝斯手疑踩空跌落高台 她倒地10分鐘仍無法動彈急送醫

美秀集團婷文大港開唱跌落高台，送醫確診髕骨脫臼。（翻攝自美秀集團臉書）

楊宗緯之前在「動聽音樂超級Live」演唱會西寧站演出時，不慎從舞台跌落；他在工作人員的照護下被救護車帶走。回顧過往有不少如此的舞台意外，畫面非常驚險。

張靚穎在西安個人演唱會演唱〈暗戀〉時，自高升舞台踏空，從約2公尺高的舞台墜下，瞬間消失在台上，現場歌迷驚呼連連。她隨即由工作人員攙扶站起，面帶微笑表示自己並無大礙。

圭賢舞台邊重摔退場30分鐘，仍負傷返場完成演出。（翻攝自圭賢IG）

SUPER JUNIOR成員圭賢因視線不良，不慎踩空重摔在舞台邊，消失近30分鐘又重返舞台，堅持帶傷完成表演。公司回應指他腳踝扭傷造成肌肉拉傷，會繼續完成巡演。 美秀集團貝斯手婷文在前年大港開唱表演時，疑似因為踩空，從舞台上的高台跌下，倒地10分鐘仍無法動彈，由救護車送醫救治。檢查後發現是「髕骨脫臼」。

