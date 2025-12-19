美科技巨頭回神帶動台股同步上揚！台積電衝上1455元 台股上漲300點
在記憶體大廠美光財報對未來展望樂觀、通膨報告有望提升降息預期，美股前一個交易日全面上漲，科技巨頭們全面回神，今日帶動台股往上衝，早盤台股上漲約300點，台積電衝上1455元。
記憶體大廠美光在財報中對未來業績預測樂觀，代表AI相關需求依然非常旺，讓美國AI相關科技股全面回神，同時美國總體年通膨率為2.7%，低於原先預期，讓聯準會在2026年降息的機會提升，同樣激勵市場。
台股方面，早盤加權指數上漲逾300點，衝上27833點，台積電站上1455元，漲幅1.74%，鴻海上漲2.5元，漲幅1.15%，股價來到218.5元，台達電上漲9元，漲幅1.01%，重回900元，聯發科上漲15元，漲幅1.05%，股價來到1435元。
在美光財報帶動下，記憶體族群也全面回神，群聯上漲45元，漲幅4.16%，股價來到1125元，華邦電上漲1.5元，漲幅2.01%，股價來到76.1元，南亞科上漲4.5元，漲幅2.64%，股價來到174.5元。
