美科技股勁揚 台股早盤漲逾200點再刷史高！台積電漲至1525元

台股週二早盤漲逾200點至28554.61點，改寫盤中史高。廖瑞祥攝



OpenAI與亞馬遜簽署380億美元合作協議，美科技股勁揚，台積電ADR漲了1.47%。台股今日（11/4）開高，甫開盤即漲逾200點，9:20過後，指數漲勢擴大，最高漲至28554.61點，改寫盤中史高，且漲勢還在持續中。台積電早盤最高漲至1525元，追平史高。

外媒報導，亞馬遜將為OpenAI提供雲端算力，雙方簽下高額合約，將在未來幾年部署數十萬顆輝達GPU。亞馬遜盤中最高漲至258.6美元，收盤漲4%，以254美元作收，股價創新高。輝達同步漲了2.17%，收在206.88美元。

亞馬遜、輝達帶動那斯達克指數上揚109.77點，以23834.72點作收，漲幅0.46%。費城半導體指數亦小升42.31點，收在7270.97點，漲幅0.59%。但道瓊工業指數終場下跌226.19點，以47336.68點作收，跌幅0.48%。標準普爾500指數微漲11.77點，收在6851.97點，漲幅0.17%。

權王台積電昨日收在1510元。今日開盤跳空漲至1520元，早盤最高漲至1525元，追平盤中史高，股價持續在高檔徘徊，且穩居5日線、10日線之上。

主要權值股漲多跌少，鴻海、台達電、聯發科、富邦金、中華電、國泰金、中信金、緯穎皆小漲，智邦更狂飆至1180元漲停價，但廣達、日月光投控小挫。

