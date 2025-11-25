美科技股反攻讓台股站回兩萬七大關 台積電衝上1425元、記憶體報復性補漲

台股今日早盤大漲超過500點。（圖／鏡週刊提供）

聯準會傳出放鴿言論，投資人對於今年12月降息的希望再次浮現，帶動美股尤其是科技股全面大漲，那斯達克指數上漲2.7%，博通大漲11%，輝達上漲2.05%，帶動台股今日一起漲，台積電早盤最高衝上1425元。

在美股前一個交易日大漲帶動下，台股今日早盤大漲超過500點，台積電大漲50元，漲幅3.63%，股價來到1425元。

其他權值股方面，鴻海上漲5元，漲幅2.27%，股價來到225元，台達電上漲28元，漲幅3.13%，股價來到921元，聯發科大漲50元，漲幅4.34%，股價重新來到1200元。

廣告 廣告

記憶體族群在沉寂多天後也迎來爆發性補漲，威剛董事長陳立白昨天表示，當前記憶體市場已呈現「該有貨的都沒貨」的極度緊繃狀態，這波缺貨情況將持續到明年上半年，預告DRAM與NAND Flash將持續「雙缺」。他觀察到，從台灣電子大廠到國際CSP（雲端服務供應商）巨頭，紛紛打破慣例，由最高層級的董事長或CEO親自帶隊出馬，只為能求得有限的記憶體供應。

今天記憶體族群全面上漲，群聯直接衝上漲停，股價來到1160元，華邦電上漲4元，漲幅7.5%，股價來到58.7元，南亞科上漲10.5元，漲幅7.34%，股價來到153.5元，威剛上漲9.5元，漲幅5.32%，股價來到188元。



回到原文

更多鏡報報導

魏哲家：產能跟客戶規劃比還差三倍！台積電供應鏈搶500億美元資本支出大餅

記憶體惜售、價錢一路飆！威剛陳立白：電子大廠CEO親赴原廠跪求要貨

台積電供應鏈論壇今登場 不只外商秀、台廠摩拳擦掌