美科技股回檔 投顧：台股農曆年前提防波動

（中央社記者吳家豪台北5日電）華爾街投資人質疑人工智慧（AI）行情已達高峰，美股主要指數多收黑，晶片股成重災區，台積電美國存託憑證（ADR）收跌2.98%。投顧指出，因美國科技股回檔，須提防農曆年前獲利了結賣壓，但農曆年後有MWC展覽、輝達GTC大會等題材，台股中長期多方架構未變。

美股道瓊工業指數4日終場上揚260.31點或0.53%，收報49501.30點；標普500指數下挫35.09點或0.51%，收在6882.72點；科技股為主的那斯達克指數下挫350.61點或1.51%，收22904.58點；費城半導體指數重挫347.18點或4.36%，收7619.16點。

廣告 廣告

台股4日早盤跌逾250點，回測32000點關卡，但盤中翻紅勁揚逾180點，終場上漲94.45點，收在32289.81點，收復5日線約32141點，權值股台積電熄火，PCB、面板等題材股勁揚，台股收盤達陣「33千金股」，再寫新紀錄。三大法人合計買超157.78億元，其中自營商賣超16.69億元，投信買超53.81億元，外資及陸資買超120.66億元。

產業訊息方面，IC設計廠聯發科預期，資料中心特殊應用晶片（ASIC）營收可望快速增長，2026年將突破10億美元，2027年達到數十億美元規模；執行長蔡力行說，2027年營收比重有機會達到2成水準。

記憶體模組廠威剛自結1月營收新台幣84.12億元，連續第2個月營收創下歷史新高。在提前採購備貨的效益下，威剛第1季毛利率可望維持高檔水準。

光學廠佳能企業1月營收較去年同期翻倍，達新台幣10.7億元，創10年同期新高。佳能表示，今年憑邊緣AI、機器人視覺及無人機3大領域技術優勢，營收將拚突破百億元關卡，獲利也挑戰新高。（編輯：林家嫻）1150205