美科技股回神反彈！台股開盤上漲491點 台積電漲50元

在市場對美國聯準會12月降息的預期升高下，美股四大指數週一收高，帶動台股加權指數，今（25）天一開盤勁揚491.66點，以26995.90點開出，權值股台積電開盤飆漲50元、以1425元開出。

另外，MSCI 半年度調整權重24號盤後生效，台股也創下4項新紀錄，包含外資當日買賣金額合計，刷新史上最高紀錄；集中市場成交金額飆升，為新冠疫情以來最大量；還有尾盤爆量，超越去年5月MSCI調整時的尾盤成交量；以及借券賣出餘額再創新高。

廣告 廣告

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

MSCI生效尾盤爆量 台股跌349點季月線都破

升息週期完結？ 電子強攻台股大漲213點過萬七

MSCI台股成分股增技嘉、刪穩懋 小型股增17檔