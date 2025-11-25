美科技股回神反彈 台股開盤上漲491點

▲台北股市今（25）日開盤上漲491.66點、來到26995.9點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 在市場對美國聯準會12月降息的預期升高下，美國股市週一全數反彈，其中費半指數上漲逾4%，帶動台北股市今（25）日開盤上漲491.66點、來到26995.9點，隨後漲幅擴大，站回27000點關卡。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.11點、來到251.45點。今日開盤量大強勢個股：群聯、華邦電、南亞科、穩懋、高力。

權值股全數走高，權王台積電跳空大漲50元、來到1425元；鴻海開盤上漲4.5元、來到224.5元；台達電開盤上漲18元、來到911元。

一連串因先前政府關門而延後公布的經濟數據顯示，美國就業市場走弱、通膨依然頑強，這反而提升市場對Fed將於12月會議實施今年第三次、也可能是最後一次降息的信心。

此外，Fed理事華勒及紐約聯準銀行總裁威廉斯的鴿派言論進一步支撐降息預期，儘管仍有其他決策官員表達不同意見。根據CME FedWatch工具，金融市場目前押注12月降息的機率達79.1%，高於一周前的42.4%。

此外，截至上周五，標普500成分股中近95%已發布財報，其中83%的獲利優於預期。LSEG數據顯示，分析師現預估標普500第三季整體獲利成長達14.7%，遠高於10月1日時的8.8%預估。

至於國際政治方面，美國總統川普與中國國家主席習近平周一進行通話，討論包含台灣議題、俄烏戰爭、美國黃豆採購、AI晶片出口與中國稀土管制等話題。

美國股市昨日反彈走高，道瓊指數上漲202.86點或0.44%，收46448.27點，那斯達克指數上漲598.92點或 2.69%，收22872.01點，標普500指數上漲102.13點或1.55%，收6705.12點，費半指數上漲296.77 點或4.63%，收6703.20點。

科技五天王全收紅，Meta上漲3.16%，蘋果上漲1.63%，Alphabet上漲6.31%，微軟上漲0.4%，亞馬遜上漲2.53%。半導體股多數走高，輝達上漲2.05%，博通上漲11.10%，美光上漲7.99%，高通上漲1.08%，應用材料上漲3.08%，德儀上漲1.17%，AMD上漲5.53%。

台股ADR多數收漲，台積電ADR上漲3.48%，日月光ADR上漲2.46%，聯電ADR上漲2.76%，中華電信ADR下跌0.67%。

