美科技股回神反彈 台股開盤上漲491點
[NOWnews今日新聞] 在市場對美國聯準會12月降息的預期升高下，美國股市週一全數反彈，其中費半指數上漲逾4%，帶動台北股市今（25）日開盤上漲491.66點、來到26995.9點，隨後漲幅擴大，站回27000點關卡。
大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.11點、來到251.45點。今日開盤量大強勢個股：群聯、華邦電、南亞科、穩懋、高力。
權值股全數走高，權王台積電跳空大漲50元、來到1425元；鴻海開盤上漲4.5元、來到224.5元；台達電開盤上漲18元、來到911元。
一連串因先前政府關門而延後公布的經濟數據顯示，美國就業市場走弱、通膨依然頑強，這反而提升市場對Fed將於12月會議實施今年第三次、也可能是最後一次降息的信心。
此外，Fed理事華勒及紐約聯準銀行總裁威廉斯的鴿派言論進一步支撐降息預期，儘管仍有其他決策官員表達不同意見。根據CME FedWatch工具，金融市場目前押注12月降息的機率達79.1%，高於一周前的42.4%。
此外，截至上周五，標普500成分股中近95%已發布財報，其中83%的獲利優於預期。LSEG數據顯示，分析師現預估標普500第三季整體獲利成長達14.7%，遠高於10月1日時的8.8%預估。
至於國際政治方面，美國總統川普與中國國家主席習近平周一進行通話，討論包含台灣議題、俄烏戰爭、美國黃豆採購、AI晶片出口與中國稀土管制等話題。
美國股市昨日反彈走高，道瓊指數上漲202.86點或0.44%，收46448.27點，那斯達克指數上漲598.92點或 2.69%，收22872.01點，標普500指數上漲102.13點或1.55%，收6705.12點，費半指數上漲296.77 點或4.63%，收6703.20點。
科技五天王全收紅，Meta上漲3.16%，蘋果上漲1.63%，Alphabet上漲6.31%，微軟上漲0.4%，亞馬遜上漲2.53%。半導體股多數走高，輝達上漲2.05%，博通上漲11.10%，美光上漲7.99%，高通上漲1.08%，應用材料上漲3.08%，德儀上漲1.17%，AMD上漲5.53%。
台股ADR多數收漲，台積電ADR上漲3.48%，日月光ADR上漲2.46%，聯電ADR上漲2.76%，中華電信ADR下跌0.67%。
中日緊張關係升溫！高市早苗國內支持度不減 謝金河點「這關鍵」
MSCI調整盤後生效！台積電最後一盤爆近4萬張賣單 台股收漲69點
MSCI調整盤後生效！股王信驊一度漲逾8% 台積電權重遭調降
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....
瞄準記憶體巨頭砸錢！小兒捧逾31億強勢掃貨南亞科 再砸破23億元搶進華邦電逾4萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（24）日終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。據證交所盤後公布籌碼動向...
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算,融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。
液冷時代來了！GB300+自研ASIC大改水冷架構「這2檔」卡位千億商機 目標價直指1800、1288元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI伺服器功耗一路飆升，從GB200、GB300到各家自研ASIC陸續轉向液冷，使散熱生態系迎來關鍵轉折。法人指出，液冷將不再只是...
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......
液冷爆發點來了！散熱大廠下跌5%仍不怕？「接大單關鍵」曝光：明年營收衝50%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器散熱升級潮仍在延燒，Q4對液冷技術的需求有望持續走強。不過，散熱大廠雙鴻（3324）上週五（21日）股價遭重挫，盤...
美政府關43天後…金價跳水美元升 專家：明年上看4900美元、進場時間曝
美國政府經歷長達 43 天、史上最久的關門，使原本延後發布的 9 月非農就業數據出爐後亮眼呈現，新增就業達 11.9 萬人，遠高於市場原先預估的 5 萬人。意外強勁的數據推升美元指數彈升，金價更一度自高點「跳水」急跌近 2%。
迎廣桃園廠獲輝達認證，GB300正式出貨，訂單滿到明年H1
【財訊快報／記者王宜弘報導】伺服器機殼廠迎廣(6117)桃園伺服器廠區第三季正式獲輝達認證，9月起為客戶量產出貨GB300系統組裝訂單，業績加溫，第四季業績可望優於上季，再創新高，展望明年，因客戶訂單能見度高，迎廣受惠，產能滿到上半年。迎廣週一(24日)召開法說會，說明第三季財報與後市展望。在AI伺服器訂單持續成長之下，第三季營收8.61億元再創新高，毛利率維持31.87%高檔，稅後盈餘1.26億元，較上季大增2.8倍，年增率逾七成，EPS 1.36元，累計前三季稅後盈餘23.9億元，年增率11%，營業利益3.34億元，年增21%，稅後盈餘為2.02億元，年減24%，EPS 2.21元。迎廣指出，前三季伺服器業績佔比已達57.37%，較去年同期的56%持續成長，再創新高紀錄，電腦機殼佔比則為31.04%，略低於同期的31.24%，電源供應器3.38%，散熱模組1.59%；展望明年，因AI伺服器的訂單能見度高，成長可期，因此伺服器的業績佔比可望正式突破6成，電腦機殼佔比則將首度下降到30%以下，產品結構持續優化。由於台系品牌主力客戶獲輝達關聯企業訂單，第三季迎廣桃園伺服器組裝廠正式取得輝
【富邦金法說會1】談明年股利 總座韓蔚廷：「現金股息為主」
富邦金（2881）今（24）日下午舉行第三季法人說明會，針對外界關心股利政策？總經理韓蔚廷表示，「配股政策目前沒有改變，會以現金股利為主」，他進一步說，還在編預算中，會考量整體業務發展需要及股東期望，到明年第一季時，再跟投資人比較確切地報告。
美股早盤記憶體飆風再起！Alphabet漲勢難擋
[NOWnews今日新聞]美股主要指數今(24)日早盤全面勁揚，擺脫上周萎靡行情，科技股回神，記憶體族群美光飆風再起上漲6%，Google母公司Alphabet在Gemini3推出後強勢帶動下，股價也...
200萬股民快達陣！0050週增7.4萬人 2檔高股息ETF也有破萬人上車
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股上週隨美股回落而重挫，投資人不畏亂流逢低進場，買氣集中元大台灣50（0050）與主要高股息ETF，0050週增7.4萬人奪冠，並...
無人機需求帶動出口狂飆 台灣10個月衝上全球出口榜前列
財政部表示，無人機其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。113年全球無人機出口金額已經達到58.2億美元，年增36.1％，顯見無人機仍是高速成長的產業。就全球來看，大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，為...
焦點股》信驊：入列MSCI成份股 法說行情提早發動
股王信驊（5274）納入MSCI最新全球標準型指數成分股，預計今日盤後生效，信驊今日下午即將召開法說會，由董事長林鴻明親自開講，近來AI泡沫論不斷發酵，衝擊輝達等AI概念股，但信驊股價表現相當強勢，今日早盤一度大漲逾8%，來到6600元，守在各均線之上。
台積電漲20元至1405後熄火！名師示警：外資才剛大砍 短線難強攻
美國 12 月降息機率重新回升至七成以上，牽動科技股情緒回暖，台積電（2330）今（24）日盤中一度「回神」拉升20元至 1405 元，但高點後買盤力道轉弱，股價又回落至平盤附近的 1385 元震盪。
美國降息倒數？比特幣先行洩密 美銀解析Fed下一步
紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）近日強調美國就業市場風險升高、通膨持續降溫，意外「放鴿」的言論讓原本僅約29%的12月降息機率，大幅跳升至接近70%。美國銀行首席投資分析師哈奈特（Michael Hartnett）則認為，比特幣是Fed政策風向球，預期聯準會極可能重演「政策投降」劇本重啟降息。
台股再現異常
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（24）日開高震盪，終場加權指數上漲69.3點，漲幅0.26%，收在26,504.24點，成交金額7,130億元。證交所於昨日公布最新...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
軍工概念股高飛 雷虎漲停、漢翔亞航勁揚
（中央社記者江明晏台北2025年11月24日電）台灣力拚成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」，政府傳擬斥資逾百億元採購反無人機系統，帶動無人機等軍工概念股今天股價高飛，雷虎攻上漲停122元，漢翔漲逾4%，亞航、長榮航太等勁揚。媒體報導，行政院國土安全辦公室與國防部準備斥資百億元以上採購反無人機系統，要求必須引進以色列獨有的「接管」性能，能針對闖入特定空域的無人機，藉由駭客技術，強制接管、沒收；針對大疆無人機獨有的OcuSync通訊協定技術進行破解。行政院會先前通過「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年到2030年投入新台幣442億元，力拚2030年國內無人機產值突破400億元，打造台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。台股今天軍工股強勢反彈，尤以無人機概念股領軍，雷虎(8033)早盤強攻漲停122元，漢翔(2634)漲逾4%，亞航(2630)、長榮航太(2645)漲約5%、中光電(5371)上漲約4%。軍工股造船族群今天也表態，台船(2208)漲逾3%，龍德造船(6753)大漲近7%。漢翔目前在無人機領域的布局多軌並行，自行開發無人機反制系統外，也協助具研發能力的中小企業提供量產支中央社財經 ・ 21 小時前